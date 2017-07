Immer mehr Frauen mit Job

FRANKFURT - Die Zahl der Beschäftigten ist in Hessen seit Mitte der 2000er Jahre deutlich gestiegen. Im Juni hatten etwa 3,4 Millionen Menschen einen Job, so das Statistische Landesamt in Wiesbaden. Von Marc Kuhn

Frauen im Job hatten einen beachtlichen Anteil an dieser Entwicklung, teilte die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit gestern mit. Ihre Zahl sei bis 2016 um 200 000 auf 1,4 Millionen geklettert – ein neuer Höchststand. Aber: Frauen blieben in qualifizierten Tätigkeiten weiter unterrepräsentiert. Zugleich waren sie deutlich häufiger in Teilzeit oder befristet eingestellt als ihre männlichen Kollegen.

Mehr als die Hälfte der Frauen (52 Prozent) seien im vergangenen Jahr in Teilzeit beschäftigt gewesen, erklärte die Regionaldirektion. Die Quote der Männer habe dagegen bei 15 Prozent gelegen. Innerhalb der vergangenen 15 Jahren sei die Teilzeitquote der Frauen um elf Prozent gestiegen.

Fazit: „In Anbetracht der parallel gestiegenen Frauenbeschäftigung bedeutet dies nicht nur, dass grundsätzlich immer mehr Frauen einer Beschäftigung nachgehen, sondern dass dieser Beschäftigungszuwachs in hohem Maße in Teilzeit stattfindet.“

Auch wenn sich der Frauenanteil an allen Teilzeitbeschäftigten zwischen den Jahren 2011 und 2014 verringert habe, stagniere die Zahl seit 2015 wieder, berichtete die Behörde. „Etwa drei von vier Beschäftigten in Teilzeit sind weiblich.“

Auch die Zahl befristeter Arbeitsverträge sei deutlich gestiegen: 2001 seien 119 000 Frauen befristet beschäftigt gewesen, 2016 zirka 215 000. Der Frauenanteil an befristeter Beschäftigung habe in den vergangenen Jahren stets zwischen 51 und 59 Prozent gelegen.

Im vergangenen Jahr seien etwa 54 Prozent der befristet Beschäftigten weiblich gewesen. „Das Risiko, befristet beschäftigt zu sein, ist für Frauen damit weiterhin höher als für Männer“, erläuterte die Regionaldirektion.

Ein Großteil der Frauen, 54 Prozent, übe Tätigkeiten aus, die eine abgeschlossene Ausbildung voraussetzten. Zwölf Prozent hätten für ihren Beruf einen Hochschulabschluss gebraucht. 28 Prozent gingen einfachen Tätigkeiten nach.

Und: Frauen in Führungspositionen sind in Hessen immer noch keine Selbstverständlichkeit. Im vergangenen Jahr sei immerhin jede fünfte Führungsposition in den mittelgroßen Betrieben mit einer Frau besetzt gewesen, erklärte die Behörde. In den kleineren Firmen seien sogar knapp 30 Prozent der Führungskräfte weiblich gewesen. Nur in Großbetrieben sei der Frauenanteil auch 2016 deutlich unter 20 Prozent geblieben.

„Unterschiede bei der Besetzung von Führungspositionen zeigen sich auch zwischen den Wirtschaftszweigen“, heißt es. „So sind Frauen in Dienstleistungsbetrieben und öffentlicher Verwaltung besonders häufig auf erster Führungsebene tätig.“

