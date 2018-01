Innenminister Peter Beuth erregt mit Büttenrede Gemüter

Offenbach - Satire darf alles, oder? Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) ist am vergangenen Wochenende als Büttenredner aufgetreten. Seine Rede sorgt prompt für zahlreiche Reaktionen im Netz.

Verantwortlich dafür ist (auch) ein SPD-Mann. Carsten Sinß hat auf Twitter einen Kurzclip des Politikers mit einem Auszug aus der Rede online gestellt. Diese setzt, wie bei Fastnachtsreden üblich, auf Pointen. Diese gehen ins Beuth‘s Fall auch auf Kosten von Flüchtlingen. „Vor dem Flüchtlingsverwalter verschleiert mancher gern sein Alter. Das stellt unseren Staat fast bloß, macht Bürger ganz verständnislos. Manch Flüchtling in einem Jugendheim, könnt fast Rentner sein“, so der Politiker. Diese Aussage verärgert zahlreiche Nutzer im Internet. „Kommt besonders gut, wenn man schon mal die Fastnacht nutzt, um am rechten Rand für die Landtagswahl zu fischen“, schreibt eine Frau auf Twitter. Wir zeigen den Clip und haben die Reaktionen darauf zusammengefasst:

Karneval hieß, dass sich das Volk über die Obrigkeit lustig macht, nicht umgekehrt.

Aber Hessens Innenminister Beuth spottet lieber über minderjährige Flüchtlinge (!) in dieser grauenhaften Büttenrede.

Schwer zu sagen, was schlimmer ist, Inhalt oder Art des Vortrags. https://t.co/HNcHLc023Y — Janine Wissler (@Janine_Wissler) 28. Januar 2018

Rassistische Kacke vom hessischen Innenminister. Erika Steinbach und Gauland gefällt das. Und die hessliche #CDU freut sich bestimmt auch. Endlich Fasching, endlich die Maske fallen lassen. #beuth https://t.co/kN7syLqcKJ — Jan Lauer (@JanLauer) 28. Januar 2018

Bist ganz schön unlustig @peterbeuth, oder ist das normal, dass Büttenreden zu Brechreizen führen ? #beuth

Oder wird versucht am rechten Rand nach stimmen zu fischen ? https://t.co/jfAu9qOcMv — dillan snowwhite. (@dillanxwhite) 28. Januar 2018

Isch kann’s net glaube,

liebe Leut,

so en Stuss reimt nur ein Peter #Beuth !

Gab‘s dann nix anneres zu lache,

zum Beispiel über leere Rentekasse?

Oder über junge Leut die en Arbeitsvertrach nur kriche von vorgestern bis heut? — Sebastian Weber (@hNt2k8) 28. Januar 2018

Gründe Karneval saublöd zu finden, gibt es viele.

Neu auf der Liste: Hessens IM Peter Beuth. https://t.co/RDmQmTZuS3 — Simon Rustler (@simunlant) 28. Januar 2018

#Satire darf alles!Allerdings nur wenn sie vom "richtigen" Künstler kommt. Bei all den derzeitigen #Sexismusdebatten hat man offenabr Alice #Weidel vergessen, die noch nicht vor all zu langer Zeit "#Nazi-#Schlampe" betitelt wurde. Hey, aber das war Satire!#beuth #hessen https://t.co/oLAO2QQsLR — trigglypuff (@fluidequelle) 28. Januar 2018

Kommt besonders gut, wenn man schon mal die Fastnacht nutzt, um am rechten Rand für die Landtagswahl zu fischen. #Beuth #CDU @cdu_hessen — Swantje Grinsekatze (@gunkelchen) 28. Januar 2018

Morgen nimmt er die Kappe wieder ab und doch - bleibt er ein Narr!#Beuth goes AfD. https://t.co/r3YWALj5yw — One of Fifty (@KotzenderStern) 28. Januar 2018

zum Glück bedient sich die @cdu nicht bei @Afd Floskeln #Hessen #Innenminister ? Wenn er dass selber glaubt dann sollte er mal seine Behörden aufräumen, natürlich ist nicht er schuld sondern die Mitarbeiter #beuth am besten zurücktreten wenn er seine Fehler erkennt — Steffen T. (@steffentei) 28. Januar 2018

Quelle: op-online.de