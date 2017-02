Installationen von Ed Atkins im Museum für Moderne Kunst

Frankfurt - Beim Festival „Frankfurter Positionen“ zeigt das Museum für Moderne Kunst (MMK) filmische Installationen des 1982 geborenen Berliner Künstlers Ed Atkins. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise thematisieren sie das Absurde. Von Eugen El

Dieser Mann macht einiges durch. Er liegt auf dem Bett, wirkt körperlich und psychisch angeschlagen. Dann masturbiert er in die Ecke. Schnitt. Das Zimmer wird von Erdstößen erschüttert. In einer anderen Einstellung fällt der Mann samt Bett in ein dunkles Nichts, als der Boden durchbricht. Dann wandelt er nackt durch eine nicht näher definierte, weiße Umgebung. Der anonyme Leidende, eine vollständig am Computer generierte Animation, ist Protagonist zweier Videoinstallationen von Ed Atkins, im Frankfurter Museum für Moderne Kunst (MMK) zu sehen. Die Irritation des Betrachters scheint ein wichtiges Anliegen für den britischen Künstler zu sein, der in den vergangenen fünf Jahren eine rasante internationale Karriere hingelegt hat. „Atkins gilt als radikalster Vertreter einer Künstlergeneration, die man als Post-Internet-Artists bezeichnet“, sagt MMK-Direktorin Susanne Gaensheimer. Der Begriff Post-Internet umreißt eine Generation, die eine Welt ohne Internet und digitale Medien nicht mehr kennt.

+ Ed Atkins, gebürtiger Brite, lebt in Berlin. - Foto: Kate Friend © Photographer: Axel Schneider, Fr „Hisser“, die eingangs erwähnte Videoarbeit, verteilt sich über mehrere Räume auf der ersten Ebene des Museums. Die knapp 20-minütige, aus kurzen Szenen aufgebaute Computeranimation ist synchron auf fünf Projektionswänden zu sehen. Der Besucher kann dem schonungslos präzise modellierten Leidenden nicht entkommen. Geschickt spielt Atkins mit den räumlichen Gegebenheiten des Hauses. Die massiven Projektionswände sind als Objekte sehr präsent. In einem Raum ergibt sich eine Reihung von drei Wänden und folglich drei Projektionen. Im größten Raum der ersten Ebene ist die Projektionswand dagegen irritierend klein. Eine Atmosphäre von Absurdität umweht Atkins’ Videoinstallation „Hisser“ – nicht zuletzt wegen ihrer stetigen Wiederholung in mehreren Räumen. Absurd und surreal wirkt auch „Safe Conduct“ aus dem Jahr 2016. Die neunminütige Computeranimation wird auf drei wuchtigen LCD-Screens auf der zweiten Ebene gezeigt. Der Betrachter begegnet dem bereits bekannten, noch lädierter als zuvor wirkenden Protagonisten. Diesmal ist der Mann in die Sicherheitskontrolle eines anonymen Flughafens geraten.

Die zehn beliebtesten Museen in Deutschland Zur Fotostrecke

In der Aufbewahrungsbox, in der normalerweise Metallgegenstände aus mitgeführten Taschen landen, sind nach und nach Körperteile zu erblicken. Seelenruhig trennt der Protagonist seine Nase und seine Ohren ab, ebenso wie seine Hände. Dabei summt er die im Hintergrund immer stärker anschwellende „Boléro“-Melodie von Maurice Ravel mit. Auch innere Organe landen irgendwann in der Box, von Waffen und einem Grillhähnchen ganz zu schweigen. In der musikalisch bombastischen Schlussszene sieht der Kunstinteressierte den Mann in einem Passagierflugzeug durch die Luft schweben. Fast gelöst wirkt er, seine Mühen haben sich, wie es scheint, am Ende gelohnt. Die Ausstellung im MMK belohnt insbesondere den langsamen, sorgfältigen Betrachter. Bei aller Drastik setzt Ed Atkins auch viele subtile Akzente – und fordert somit die ganze Aufmerksamkeit des Besuchers. Ed Atkins, „Corpsing“, vom 3. Februar bis 14. Mai im Museum für Moderne Kunst 1, Domstraße 10, Frankfurt. Geöffnet Dienstag bis Sonntag 10 bis 18, Mittwoch 10 bis 20 Uhr.

Quelle: op-online.de