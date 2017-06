Die irre Seite Amerikas: US-Maler Peter Saul in der Schirn

Frankfurt - „Ich mag Rebellion sehr“, sagt der 1934 geborene US-amerikanische Künstler Peter Saul. Rebelliert hat er schon in den 50er und 60er Jahren. Als die Kunst möglichst abstrakt zu sein hatte, malte er derbe, grelle Figurenbilder. Von Eugen El

Den Comic-Helden Superman porträtierte er 1963 als gesichtslosen Gefängnisinsassen beim Toilettengang, begleitet von einem an der Toilettenschüssel sabbernden „Superdog“. Seitdem blieb sich Saul treu und setzte „die irre Seite Amerikas“ ins Bild. Jetzt widmet ihm die Schirn Kunsthalle eine Überblicksausstellung. Zirka 60 Werke aus sechs Jahrzehnten werden präsentiert. Sauls frühe Gemälde aus den 50er und 60er Jahren bilden den Auftakt der Schau. Die Figuren und Gegenstände wirken leicht abstrahiert, verformt und grotesk. Bisweilen gehen sie ineinander über. Die Bilder erinnern an das Spätwerk des Malers Philip Guston (1913-1980), das vor einigen Jahren in der Schirn gezeigt wurde.

„Peter Saul“, bis 3. September in der Schirn-Kunsthalle Frankfurt, geöffnet dienstags und freitags bis sonntags 10-19 sowie mittwochs und donnerstags 10-22 Uhr In den späten Sechzigern wurde Sauls Farbpalette greller, die Bildmotive wurden gegenständlicher und expliziter. Die politische Aussage rückte in den Mittelpunkt, die Malerei ordnete sich unter. Mehrfach bezog Peter Saul Stellung gegen den Vietnamkrieg. Das von Sex und Gewalt durchzogene Gemälde „Saigon“ (1967) prangert den Umgang US-amerikanischer Soldaten mit vietnamesischen Frauen an. In ihrer Überfrachtung wirken die Bilder dieser Periode wie das Werk eines durchgeknallten Cartoonisten. Auf dem Gemälde „Government of California“ (1969) lässt Peter Saul den damaligen Gouverneur Kaliforniens Ronald Reagan und den 1968 ermordeten Bürgerrechtler Martin Luther King auftreten.

Beide sind als schlangenartige Wesen dargestellt, Teil eines komplizierten Geflechts aus Geld, Macht und Ausbeutung. Martin Luther King versah Saul mit einem Heiligenschein. Reagan karikierte er noch einmal 1984. Der ehemalige Schauspieler war inzwischen zum US-Präsidenten aufgestiegen. „Alles, was den Amerikanern heilig ist, nichts davon ist sicher vor Peter Saul“, resümiert Schirn-Direktor Philipp Demandt. Aus dem Jahr 2006 stammt das Gemälde „Bush at Abu Ghraib“, mit dem Peter Saul auf den Folterskandal rund um ein von der US-Armee geführtes irakisches Gefängnis reagierte. Es zeigt den damaligen US-Präsidenten George W. Bush neben einer gemartert wirkenden, durch Kugeln verletzten Figur.

Bei aller Drastik wirkt das Bild geradezu ruhig und klar. Es fehlt das Überbordende der früheren Arbeiten. Für diese Ausstellung ist kein besserer Zeitpunkt denkbar. Plakatives Amerika-Bashing, wie es Saul schon lange betreibt, hat seit dem überraschenden Wahlsieg Donald Trumps ohnehin wieder Hochkonjunktur. Dem Antlitz des ehemaligen Immobilienunternehmers und nunmehrigen 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika begegnet der Besucher in der Schirn indes nicht. Saul bereitet aber gerade eine neue Galerieausstellung vor. Das erzählt der Künstler beim Rundgang. Gleich mehrere Trump-Bilder seien für die Schau in Arbeit. Allerdings: „Er ist schwer zu malen“, verrät Saul.

