Jäger und Zäune gegen Wildschweine

Frankfurt - Mit Jägern in Wald und Stadt, festen Gartenzäunen und niedrigen Hecken versucht Frankfurt, Wildschweine von Wohngebieten fern zu halten.

„Anders als in Berlin sind die Wildschweine nur nachts in der Stadt unterwegs“, sagte Tina Baumann vom Grünflächenamt bei der Vorstellung einer Studie des Instituts für Tierökologie und Naturbildung am Mittwoch in Frankfurt zum Thema „Konflikte mit Wildschweinen“. Dies solle auch so bleiben. Ein Zaun zwischen dem Stadtwald und den bei den Wildschweinen beliebten Stadtteilen Goldstein und Schwanheim sei dem Gutachten zufolge aber nicht sinnvoll. Hilfreich seien dagegen Nachtaufheller für die vier Stadtjäger. Darüber verhandle die Stadt derzeit mit dem Umweltministerium.

Ein Zaun müsse rund drei Kilometer lang sein und mindestens 20 Tore haben, erläuterte Baumann. Wenn es einem Wildschwein gelinge, durch eines der Tore in ein Wohngebiet zu schlüpfen, könne es dort in Panik geraten, weil sein Rückzugsweg in den Wald versperrt sei.

Die Schwarzkittel konzentrierten sich in Frankfurt auf rund 1400 Hektar des 6000 Hektar großen Stadtwalds. Zäune und Straßen erlaubten ihnen nur die Flucht in Richtung Norden und damit nach Goldstein und Schwanheim. Der Stadtteil Sachsenhausen etwa sei nicht betroffen.

Wildschweine hinterlassen Spur der Verwüstung

Erst vor kurzem war eine Wildschwein-Rotte in Heusenstamm unterwegs. Die Tiere irrten durch die Straßen, verursachten dabei einen Unfall, zerstörten mehrere Gartenzäune und verletzten sogar eine Radfahrerin. Die Polizei erschoss schließlich eines der Tiere. (dpa/jo)

