Japanische Firma startet in Frankfurt

FRANKFURT - Das Rhein-Main-Gebiet scheint als Standort bei internationalen Unternehmen geschätzt zu werden.

„Kurze Wege, der internationale Flughafen Frankfurt, der die Region mit der ganzen Welt verbindet, und eine hohe Lebensqualität waren auch für das japanische Unternehmen Dexerials überzeugende Ansiedlungsargumente“, teilte die Frankfurt/Rhein-Main GmbH International Marketing of the Region mit. Das Unternehmen eröffne unter dem Namen „Dexerials Europe BV“ sein Deutschland-Büro in Frankfurt.

„Wir freuen uns sehr, dass sich das Unternehmen für Frankfurt als Standort seiner ersten deutschen Niederlassung entschieden hat“, erklärte Peter Feldmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Standortmarketing-Gesellschaft Frankfurt/Rhein-Main und Oberbürgermeister von Frankfurt. „Mit dieser Ansiedlung baut die Region ihre führende Rolle als Standort asiatischer Unternehmen weiter aus.“ Dexerials-Manager Donald Schaffer fügte hinzu: „Die Region RheinMain und ganz speziell die Stadt Frankfurt bietet unserem Unternehmen ideale Möglichkeiten, um unsere weiteren geschäftlichen Ziele zu realisieren.“

Dexerials ist spezialisiert auf die Herstellung chemischer Komponenten, die unter anderem in medizintechnischen Geräten und der Automobilindustrie eingesetzt werden. Die Firma hat Niederlassungen in China, Hongkong, Singapur, Taiwan, Korea, den USA und den Niederlanden. Weltweit sind mehr als 2 120 Mitarbeiter bei der Firma beschäftigt.

Dexerials wurde 1962 als Sony Chemicals Corporation unter dem Dach der japanischen Sony-Gruppe gegründet. 2012 spaltete sich der Hersteller chemischer Komponenten von der Sony-Gruppe ab und firmiert seither unter dem Namen Dexerials Corporation. Seit 2015 ist das Unternehmen an der Börse in Tokio notiert. J ku

