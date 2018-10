Bei jedem Schlag zittert der Boden: Frankfurt feiert U-Bahn-Jubiläum

Frankfurt - Der 4. Oktober 1968 zählt zu den Meilensteinen der Frankfurter Geschichte: Die erste U-Bahn rollt durch die Stadt. Es ist nach Hamburg und Berlin die dritte Metro in Deutschland und die 35. in der Welt. Von Christoph Zöllner

+ Zeitgeist: Um Verständnis bei Anwohnern und Verkehrsteilnehmern baten die Frankfurter Stadtväter auch mithilfe einer barbusigen jungen Frau. © dpa Wer heute durch die Stadt am Main schlendert, ahnt nichts von den Problemen, die es im Vorfeld und während der Bauzeit zu lösen galt.

Denn vor die feierliche Eröffnung haben die Götter die Planungs- und Bauzeit gesetzt. Nachdem die Frankfurter Stadtverordneten im Juli 1961 eine Grundsatzentscheidung getroffen haben, und schon ein Jahr später die ersten Kabel, Kanäle und Röhren verlegt worden sind, vollführt der damalige Verkehrsdezernent Walter Möller im Juni 1963 an der Eschersheimer Landstraße den ersten Rammstoß – passenderweise statt des sonst üblichen Spatenstichs. Zeitzeugen zufolge verschwindet ein 18 Meter langer Rammträger innerhalb von sieben Minuten vollständig in der Erde – was bei den Hunderten von Trägern, die noch folgen sollen, aufgrund mehr oder weniger großen Widerstands im Boden nicht immer gelingt.

+ © Agenturen Mit dem Lärm der 30 Meter hohen Ramme, angetrieben von einem Dieselverbrennungsmotor, können die bei der Feier musizierenden Straßenbahner auf Dauer nicht mithalten. Die aufwändigen Bauarbeiten, zunächst in Eschersheim und in der Nordweststadt, unterziehen die Anlieger einer jahrelangen Nervenprobe.

Die sogenannte A-Strecke, auf der heute die U1 verkehrt, führt über die Stationen „Heddernheimer Landstraße“ und „Zeilweg“ am alten Heddernheimer Depot vorbei und dann in der Mitte der Eschersheimer Landstraße in südlicher Richtung bis zur Hauptwache. Dahinter ist nach 3 153 Tunnelmetern zunächst Schluss, wie die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) berichtet. Entweder fahren die Bahnen über eine zweite Rampe an der Großen Gallusstraße in den Tunnel oder in eine provisorische Wendeanlage, deren Gleise in einem Tunnel-Stutzen Richtung Kaiserstraße liegen.

Der A-Strecke mit ihren Außenästen und der Verlängerung zum Südbahnhof in Sachsenhausen, die auch heute noch von vier Linien im engen Takt befahren wird, folgen bis 1999 die B- und C-Strecken. Der im Februar 2001 eröffnete Abschnitt vom Hauptbahnhof zur Bockenheimer Warte gehört wie die 2010 eröffnete Passage über den Riedberg zur D-Strecke.

+ Der U-Bahn-Bau fordert seinen Tribut: Auch der Platz vor dem Hauptbahnhof mutiert 1972 zur Riesenbaustelle. © dpa Der U-Bahn-Bau geht immer mit zahllosen technischen und handwerklichen Problemen einher. So erläutert die VGF die offene Bauweise, bei der der Tunnel in einer von oben geöffneten Baugrube erstellt wird, am Beispiel des Abschnitts zwischen der Hauptwache und der Rampe am Dornbusch. Dabei werden zunächst Wände aus Ramm- oder Bohrträgern in zwei bis drei Metern Abstand errichtet, parallel dazu Grundwasser abgesenkt, Erde ausgehoben, Versteifung eingebaut, Tunnel errichtet. Danach wird die Stabilisierung abgebaut, die Baugrube wird aufgefüllt und die Straße wieder hergestellt. Die offene Bauweise birgt zwar auch Gefahren – reicht die Trasse zu dicht an Gebäude heran, besteht Einsturzgefahr – aber sie ist in finanzieller Hinsicht unschlagbar: Die Kosten für einen unterirdischen Tunnelvortrieb fallen der VGF zufolge dreimal so hoch aus.

Gleichwohl muss beim zweiten Bauabschnitt der Frankfurter U-Bahn im Abschnitt zwischen Konstablerwache und Römerberg in bergmännischer Manier gebohrt werden. Am schwierigsten ist jedoch die Untertunnelung des Mains gen Sachsenhausen. Gefrieraggregate erzeugen einen meterdicken Eismantel, um den Wasserdruck abzumildern. So berichtet unsere Zeitung im September 1977: „Das technische Neuland unter dem Main zwischen dem Theaterplatz und Sachsenhausen unweit der Untermainbrücke hat sich als praktikabel erwiesen und damit bewährt: die Vereisung des Mainuntergrundes, um unter dem Eisschirm zwei U-Bahn-Röhren von Ufer zu Ufer zu bohren.“

Die Kühlmaschine mit einer Leistung, die 1850 Tiefkühltruhen entspricht, pumpt unablässig 25.000 Liter Kühlflüssigkeit in ein Rohrsystem. Die Thermometer pendeln sich bei einer Temperatur von 40 Grad minus ein, während die Erde zu einem 80 Zentimeter dicken Eispanzer gefriert. Unter dieser Schicht wühlen sich die Mineure 26 Monate lang 6 bis 9,50 Meter unter dem Fluss hindurch. Fast zehn Jahre nach der U-Bahn-Eröffnung, im Mai 1978, ist die erste Röhre durchschlagen.

Gegen die spektakuläre Anbindung von „Dribbdebach“ an „Hibbdebach“ verblassen sogar die Zerlegung und der originalgetreue Wiederaufbau der 1729/30 erbauten Hauptwache vor 50 Jahren sowie die Großbaustellen Hauptbahnhof und Zeil.

Heute verfügt die VGF in Frankfurt über ein 64,85 Kilometer langes Streckennetz für neun U-Bahn-Linien. Nach Angaben von VGF-Geschäftsführer Thomas Wissgott haben sich die Kundenzahlen rasant entwickelt: „Wurden 1998 noch 91 Millionen Fahrgäste in den U-Bahnen gezählt, sind es 20 Jahre später 134,7 Millionen.“

