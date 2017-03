Jenseits von Europa

Frankfurt - Schlafen oder Ausruhen zwischen startenden Flugzeugen. Das geht seit Anfang März im Transit-Hotel „My Cloud“ am Flughafen Frankfurt. Es soll ein Service für die Menschen sein, die in Frankfurt lediglich umsteigen. Von Rebecca Röhrich

5.20 Uhr in der Früh. Flug LH 401 aus New York landet und rollt langsam zum Terminal 1. Viele der Passagiere werden den europäischen Boden nicht wirklich betreten. Sie warten im Transit auf einen Weiterflug in irgendeinen anderen Winkel der Welt. Über 50 Prozent der Reisenden am Flughafen Frankfurt sind sogenannte Umsteigegäste, bestätigt Jana Schwab, Fraport-Pressesprecherin.

Frankfurt als Drehkreuz Europas: Mit dem neuen Transit-Hotel „My Cloud“ soll das Warten zwischen den Flügen nun ein wenig versüßt werden. Es ist das erste Hotel in Deutschland, das einen privaten Rückzugsort für Transitreisende anbietet. Das heißt, die Gäste müssen nicht Einreisen, können sich die Passkontrolle sparen. Auch Menschen, die ein Visum für Deutschland beantragen müssten, können ein Zimmer buchen. Sie können es sich an der Schwelle zu Europa gemütlich machen.

59 Räume stehen dafür zur Verfügung – stundenweise. Wer also in dem New-York-Flieger saß und mit dem Flug SQ 2000 um 10.30 Uhr nach Stockholm weiterfliegt, kann drei Stunden auf wenigen Quadratmetern duschen, schlafen oder fernsehen. Für einen kleinen Aufpreis gibt’s ein Fenster mit Blick auf das Rollfeld dazu.

„My Cloud“ sitzt am äußersten Zipfel vom Terminal 1, umgeben von parkenden und rangierenden Jets. Und wer sich die Beine vertreten möchte, spaziert an das hintere Ende des rechteckig angelegten Hotels und kann den Flugzeugen beim Starten und Landen zusehen.

Gerade schiebt sich der Dreamliner der Vietnam Airlines mit der Flugnummer VN A 861 an der großzügigen Fensterfront entlang in Richtung Startbahn. „Ich kann mich daran nicht sattsehen“, sagt Hotelmanagerin Petra Lap und blickt der Maschine hinterher, die sich gemächlich in Position bringt. Für die 52-Jährige ist die Leitung eines solchen Hotel-Konzepts eine Premiere. So auch für die Firma Hering Services, die das Transit-Hotel betreibt. Das Familienunternehmen aus Nordrhein-Westfahlen hat sich auf Systembauten spezialisiert, betreibt beispielsweise öffentliche WC-Anlagen und baut Lärmschutzwände.

ehrere Millionen Euro habe Hering investiert, sagt Projektleiterin Michelle Richmond-Kreuz. Eine genaue Summe möchte sie nicht nennen. Ähnliche Hotel-Konzepte haben sich bereits an den Flughäfen in Paris, London und Amsterdam bewährt. Und bereits jetzt hätte das Hotel rund 12 Gäste am Tag. Man ist zufrieden.

Still ist es in den kleinen Zimmern. Sehr still. Lautlos rollen die Kolosse am Fenster vorbei. „Die Gäste sollen hier einen ruhigen Rückzugsort haben“, sagt Lap. Sie sollen schlafen können. Eine Jalousie hilft dabei. Im kleinen Foyer mit Rezeption und Sitzgelegenheiten stehen Snack- und Kaffeeautomat. Wer Essen gehen möchte, hat wenige Gehminuten entfernt eine reiche Auswahl an Gastronomie.

Drei Stunden Aufenthalt kosten 80 Euro. Eine kürzere Zeitspanne ist nicht buchbar. Neun Stunden, wenn der Reisende aus New York zum Beispiel am Abend mit einem Flieger nach Südafrika weiterfliegt, kosten 190 Euro. Mit Fenster sind’s 15 Euro mehr.

Hotelmanagerin Lap kennt die Bedürfnisse der Reisenden. Müde seien die meisten, die hier einchecken, weiß sie. Wie die junge Mutter, die gerade aus einem der Zimmer tritt. Ein kleiner Junge klebt ihr träge am Bein, die Tochter schiebt sich mit Kuscheltier unterm Arm hinterher. In zwei Stunden geht es für die drei weiter nach Teheran. Sie sei froh, dass die Kinder ein wenig schlafen konnten, erzählt sie. Auf dem Flug nach Frankfurt seien sie sehr unruhig gewesen.

Bedingung für den Aufenthalt im „My Cloud“ ist ein Flugticket mit einem Ziel, dass außerhalb des Schengen-Raums liegt. Wer also neugierig geworden ist, kann einen Flug nach Großbritannien buchen, um vom Hotelbett aus, den großen Fliegern beim rangieren zuzuschauen.

Quelle: op-online.de