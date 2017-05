Jobgarantie bei fusionierter Volksbank

OBERTSHAUSEN - Die Vereinigte Volksbank Maingau (VVB) und die Frankfurter Volksbank wollen sich mit ihrem Zusammenschluss fit machen für harte Zeiten. Für die Kunden soll sich wenig ändern; auch die Zahl der Arbeitsplätze bleibe mittelfristig erhalten. Von Achim Lederle und Marc Kuhn

Gestern nannten die beiden Banken Details zur geplanten Fusion, die bereits am Montag bekannt wurde (wir berichteten). Wichtigste Nachricht für die Beschäftigten: Die Sicherheit der Arbeitsplätze – 400 bei der VVB, über 1300 bei der Volksbank Frankfurt – wird für fünf Jahre garantiert. Ziel des Kooperationsvertrags ist ein Zusammenschluss noch in diesem Jahr, wie es hieß.

Auch für die Kunden soll sich wenig ändern: „Genauso wie die regionale Ausrichtung der Vereinigten Volksbank Maingau wird auch die Präsenz der Vorstandsmitglieder vor Ort erhalten bleiben. Vertraglich vereinbart ist, dass eine qualifizierte Beratung für die Kunden innerhalb von zehn Fahrminuten zugänglich sein wird“, sagte VVB-Chef Michael Mengler.

Der 55-Jährige soll zusammen mit seinen Vorstandskollegen Sven Blatter und Manfred Resch Mitglied des Vorstands der Frankfurter Volksbank werden. Zusammen mit seiner Kollegin aus Frankfurt, Eva Wunsch-Weber, werde Mengler künftig die neue Bank führen. Die Geldhäuser tauschen sich seit Jahren im Rahmen der Ausbildungsgemeinschaft Frankfurter Volksbanken und bei Arbeitskreisen aus, sagte Mengler. Auch gebe es eine Kooperation der Immobiliengesellschaften.

„Beide Banken sind solide aufgestellt und in einer starken strategischen Ausgangslage, um gemeinsam aktiv die Zukunft der Institute zu gestalten“, bekräftigte Mengler. Der VVB-Chef sagte, er sei davon überzeugt, dass die Frankfurter Volksbank der ideale Partner für nachhaltiges Wachstum sei. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht biete die Kooperation die Möglichkeit, „frühzeitig und vorausschauend“ die Grundlagen zu schaffen, um auf sich verändernde Bedingungen im Bankensektor angemessen zu reagieren.

Verhehlt wird nicht, dass Kostenfaktoren die entscheidende Rolle für den Zusammenschluss spielen. In Zeiten von Niedrigzins und Digitalisierung müssen die Kreditinstitute ihre Kräfte bündeln, um am Markt bestehen zu können. „Das wirtschaftliche Umfeld in der Region ist geprägt von intensivem Wettbewerb und zunehmender Konkurrenz nicht nur unter den Präsenzbanken, sondern auch durch sogenannte ,Non- und Near-Banks’ sowie neu in den Markt eintretende Fintechs“, beschreibt Mengler die Situation. Höhere Zinsen seien auf längere Sicht nicht zu erwarten. Der Kostendruck steige auch wegen zunehmender regulatorischer Anforderungen. Dies mache Fusionen sinnvoll.

Wie Mengler weiter sagte, werden regionale Spendentätigkeiten und Sponsoring-Projekte sowie Veranstaltungen fortgeführt: „Es wird zur Förderung dieser Region ein Budget von mindestens 250 000 Euro jährlich bereitgestellt.“

Bei der regionalen Sparkassen-Konkurrenz sind Fusionen derzeit kein Thema. Walter Metzger von der Sparkasse Langen-Seligenstadt sagte gestern unserer Zeitung, dass es aktuell keine Gespräche gebe: „Wir setzen auf unsere eigene Stärke. Für kleinere Sparkassen zum Beispiel in Nordhessen machen Fusionen Sinn, aber bei unserer Größenordnung besteht dazu kein Anlass.“ Auch bei der Sparkasse Offenbach gibt es keine Pläne für Fusionen. Das sagte ihr Vorstandsvorsitzender Guido Braun unserer Zeitung.

