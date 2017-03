Zwei Tote nach Unfällen in Hessen

Bad Hersfeld/Lollar - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 in Osthessen ist eine junge Autofahrerin ums Leben gekommen. Auch in Lollar stirbt ein Mann im Straßenverkehr.

Wie die Polizei berichtete, war die 20-jährige Frau am Sonntag von Bad Hersfeld in Richtung Ludwigsau unterwegs, als sie mit ihrem Auto auf regennasser Straße ins Schleudern kam und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei kollidierte sie frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Dessen 22 Jahre alte Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand nach Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.

Bei einem weiteren Unfall auf der Bundesstraße 3 im Kreis Gießen ist ebenfalls ein Autofahrer (51) tödlich verletzt worden. Seine Ehefrau überlebte den Zusammenstoß schwerverletzt. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Sonntag in Richtung Gießen unterwegs, als er zwischen Fronhausen und Staufenberg-Nord in Höhe von Lollar auf regennasser Straße mit dem Auto ins Schleudern kam. Sein Fahrzeug überschlug sich mehrfach. Der 51-Jährige wurde aus dem Fahrzeug geschleudert, darunter eingeklemmt und tödlich verletzt. Im Auto befand sich auch seine 53-jährige Ehefrau. Sie wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Streckenabschnitt war in Richtung Gießen bis zum frühen Nachmittag komplett gesperrt. (dpa)

Das sind die häufigsten Klinik-Diagnosen Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa