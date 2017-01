Klirrende Kälte lockt Eisfischer auf den Diemelsee

Diemelsee/Offenbach - Eisfischer haben sich nach wochenlangem Frost auf den nordhessischen Diemelsee zum Angeln gewagt.

Die klirrende Kälte hält Hessen derzeit fest im Griff. Der Boden ist verbreitet zwischen 20 und 50 Zentimeter tief gefroren, wie Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach heute sagte. "Die Eisdecke auf den Seen ist über Wochen entstanden." Dem könnten auch Temperaturen leicht über dem Gefrierpunkt so schnell nicht viel anhaben. "Das winterliche Hochdruckwetter hat weiter Bestand", sagte Meteorologe Andreas Würtz voraus. Es wird allerdings allmählich etwas wärmer. "Das Einsetzen einer Tauwetterphase bis in die Hochlagen ist ab Sonntag/Montag recht wahrscheinlich." Es deute sich ein Übergang zu einer von Tiefdruck geprägten Westwetterlage an. Nach einer frostigen Nacht und der Auflösung lokaler Nebelfelder lässt sich am Freitag verbreitet die Sonne sehen. Die Temperaturen erreichen minus eins bis plus drei Grad. Noch sonniger wird es am Samstag - zumindest bis zum Nachmittag. Dann ziehen von Westen her dichte Wolken auf, es bliebt aber trocken und wird mit null bis vier Grad noch ein wenig wärmer. In der Nacht zum Sonntag kann es schneien oder Glatteis geben, wenn Regen fällt. Am Sonntag ist es vor allem in Nordhessen stark bewölkt, nachmittags kann es etwas regnen. Die Temperaturen steigen auf zwei bis fünf Grad. (dpa)

