Alno-Insolvenz: Käufern von Küchen drohen Verzögerungen

Offenbach - Der Küchenbauer Alno kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten. Für viele in der Branche war die Insolvenz deshalb absehbar. Von Marc Kuhn

Mit der Insolvenz des Küchenherstellers haben Unternehmen in der Region gerechnet. „Alno schwächelt seit zehn Jahren“, sagte der Leiter vom Kücheneinkauf von Möbel Kempf, Andre Brückner, unserer Zeitung. Vor vier Wochen sei deshalb in seiner Firma ein Verkaufsstopp für die Küchen verhängt worden. Das Möbelhaus, das zwei Niederlassungen in Aschaffenburg und Bad König sowie zwei Mitnahmemärkte in Egelsbach und Sulzbach betreibt, klagt über Lieferschwierigkeiten. Bei einigen Küchen würden zum Beispiel die Tischplatten fehlen. Deshalb müssten Kunden sich auf Verzögerungen einstellen.

„Wir haben bereits in den letzten Wochen Vorkehrungen getroffen und werden sicherstellen, dass kein Käufer der Keie-Gruppe Schaden nimmt“, erklärte Geschäftsführer Andreas Eisenkrätzer. „Wir gehen davon aus, das wir alle bestellten Küchen wunschgemäß ausliefern können.“ Die Situation werde genau beobachtet. Die Mitarbeiter seien über die veränderte Situation bei Alno informiert. Keie sei umfangreich aufgestellt, „so dass wir geeignete Alternativlieferanten anbieten können“, erklärte Eisenkrätzer. Keie betreibt sechs Küchenhäuser im erweiterten Rhein-Main-Gebiet.

Bernd Spilger, Geschäftsführer vom Wohncenter Spilger im Odenwald, zeigt sich angesichts der Insolvenz skeptisch über die Zukunftsaussichten des Unternehmens. Die Gruppe sei zu breit aufgestellt, erklärte er. In seinem Haus in Obernburg werden insgesamt etwa 140 Küchen angeboten, aber nur drei von Alno. Deren günstigere Untermarke Pino wird aber auch im Möbelhaus in Rodgau und Großwallstadt verkauft. Sie sei von der Insolvenz nicht betroffen, erläuterte Spilger. Allerdings berichtet er von Lieferschwierigkeiten. „Pino liefert nicht mehr wie ein Uhrwerk.“ Spilger ergänzte: „Wir beobachten mit wachen Augen den Prozess der Alno-Gruppe.“

„Dass ein ehemals hervorragender Hersteller wie Alno, der die Küchenbranche über Jahre geprägt hat, zum wiederholten Male in eine solche Situation kommt, ist sehr schade“, sagte Torsten Müller, Geschäftsführer von Möbel Flamme in Frankfurt zu der Insolvenz. Der Küchenhersteller habe es jedoch „schon vor Jahren verpasst, den Zeitgeist der Kunden und der Händler zu treffen“. Die jetzige Situation bei Alno, geprägt durch viele interne Querelen in den letzten Jahren, war aus Sicht von Flamme „und vieler anderer Händler abzusehen“, erklärte Müller. Deshalb habe sein Unternehmen bereits vor Jahren entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden.

Die ganze Branche kämpft mit Problemen. Nur noch stagnierende Umsätze im Inland und ein Preiskampf in der Möbelbranche machen der deutschen Küchenmöbelindustrie zunehmend zu schaffen. „Es herrscht ein harter Verdrängungswettbewerb“, sagte Lucas Heumann, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Küchenmöbelindustrie laut dpa.

Während die Umsätze im laufenden Jahr stagnierten oder in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sogar leicht rückläufig gewesen seien, seien noch neue Produktionen aufgebaut worden. „Wir haben im Moment sicher Überkapazitäten“, so Heumann.

Bundesweit produzieren 54 Betriebe mit mehr als 50 Beschäftigten Küchenmöbel. Während die Beschäftigtenzahl im vergangenen Jahr um 1,6 Prozent auf 16 200 Mitarbeiter gestiegen ist, war die Entwicklung bei der Zahl der Unternehmen in den vergangenen Jahren rückläufig. Ob es neben dem aktuellen Fall von Alno zu weiteren wirtschaftlichen Schieflagen in der Branche gekommen ist, ist jedoch unklar.

Quelle: op-online.de

