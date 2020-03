Lkw brennt auf B3 bei Karben – Sperrung im Berufsverkehr

Auf der B3 bei Karben ist ein Lastwagen in Brand geraten. (Symbolbild)

Auf der B3 bei Karben (Wetteraukreis) fängt ein Lastwagen Feuer. Feuerwehr und Polizei rücken aus.

Karben – Auf der Bundesstraße B3 bei Karben (Wetteraukreis) ist am Dienstagmorgen (17.03.2020) ein Lastwagen in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus, um die Flammen zu löschen. Die Polizei sperrte die Bundesstraße in Richtung Friedberg ab.

Das Unglück ereignete sich gegen 7.15 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrbahn blieb mehr als eine Stunde gesperrt, beim Karbener Stadtteil Okarben kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autofahrer waren gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Warum der Lkw Feuer fing, ist noch unklar. Der Fahrer des Lasters blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

(ag)