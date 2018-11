Karriere aufs richtige Gleis gesetzt

Frankfurt - Eine halbe Million Fahrgäste transportiert die S-Bahn Rhein-Main pro Tag. Das Angebot wird immer mehr ausgeweitet. Lokführer sind unterdessen Mangelware. Der Beruf habe Schattenseiten, aber auch Vorteile, berichtet einer, der seit 40 Jahren dabei ist. Von Isabell Scheuplein

Nicht einmal mehr zwei Jahre Ausbildung und Julian Quos ist Lokführer. Der 18-Jährige freut sich darauf. „Es ist ein toller Beruf.“ Quos ist Auszubildender bei der Deutschen Bahn im Rhein-Main-Gebiet, da will er künftig S-Bahnen fahren. Nachdem Lokführer einst ein Traumberuf für technikbegeisterte Jungs war, müssen sich die Bahn-Unternehmen heute strecken, um genug Nachwuchs anzuwerben.

Dass Computer und künstliche Intelligenz Lokführer einst überflüssig machen werden, hält Quos für Zukunftsmusik: „Ich glaube, das wird noch lange auf sich warten lassen.“ Tatsächlich ist der Markt für ausgebildete Lokführer leer gefegt. Dies liege auch daran, dass bis vor wenigen Monaten ausschließlich die Deutsche Bahn ausgebildet habe, sagt Uwe Reitz von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die anderen Anbieter hätten sich darauf verlassen, Personal von dort abwerben zu können. Hinzu komme, dass der Beruf mit seinem Schichtdienst auch viele Probleme aufwerfe. Nach Einschätzung des Gewerkschaftssprechers ist zu wenig Personal vorhanden, dies sei eine Ursache für hohe Belastung und hohen Krankenstand.

Insgesamt will die Deutsche Bahn in diesem Jahr 24 000 Mitarbeiter anwerben, neben Lokführern auch Ingenieure und Reinigungskräfte, wie es aus Aufsichtsratskreisen hieß. Mit einem „Azubi-Casting“ tourt das Unternehmen derzeit bundesweit durch viele Städte, gestern machte die Aktion in Frankfurt halt.

Der Arbeitsmarkt im Rhein-Main-Gebiet sei eng, sagt eine Sprecherin der S-Bahn Rhein-Main mit insgesamt rund 440 Triebfahrzeugführern. Bis zu 25 junge Leute würden jährlich als Auszubildende eingestellt, um am Ende „Eisenbahner im Betriebsdienst“ zu sein. Hinzu kommen bis zu 70 Quereinsteiger, die in neun Monaten zum Lokführer ausgebildet werden.

Günter Eiser, der seit 40 Jahren S-Bahnen fährt, würde seinen Beruf auch seinen Kindern empfehlen – mit einer Einschränkung: Der Wechseldienst sei eine Belastung. Die Schichten begännen teilweise sehr früh am Morgen oder dauerten bis zum frühen Morgen, da die S-Bahnen inzwischen auch nachts unterwegs seien. Die Einsamkeit im Führerstand dagegen habe er immer wieder geschätzt: „Vor allem, wenn ich gerade vom hektischen Familienleben kam.“

Ein Personenunfall sei ihm glücklicherweise bisher nicht passiert, sagt der 57-Jährige, der inzwischen Teamleiter ist und als solcher auch den Fahrer betreut habe, der den Zug beim jüngsten Todesfall vergangenen Dienstag an der Frankfurter Haltestelle Ostendstraße gefahren habe. Ein 17-Jähriger starb, zwei Männer wurden verletzt. „Die Fahrer werden dann abgeschirmt und erhalten psychologische Betreuung.“ Die Möglichkeit eines solchen Unfalls fahre immer mit, sagt Eiser. Doch dies sei beim Autofahren nicht anders.

Sein schönstes Erlebnis sei das gewonnene Endspiel bei der Fußball-WM 1990 gewesen. Er sei in Kronberg gewesen, wo die Fans in die Bahn nach Frankfurt geströmt seien. „Die hat dann geschwankt, als ob ich in einer Sänfte wäre, und immer wieder wollten sie mir von ihren Getränken abgeben“, erinnert sich Eiser. Heute seien die Menschen gestresster und erwarteten noch mehr Pünktlichkeit.

Das bekomme dann häufig der Lokführer ab, er sei schließlich der einzige Bahn-Angestellte, der in der S-Bahn greifbar sei, die bei Vollbesetzung bis zu 800 Menschen transportieren könne. „Sie klopfen dann an die Tür oder ans Fenster“, sagt Eiser. Wichtig sei, so schnell wie möglich über den Grund zu informieren, wenn die Bahn etwa außerplanmäßig stoppen müsse oder es zu Verspätungen komme. „Ich bin dann auch sehr ärgerlich.“ Auf der anderen Seite freue sich auch der Lokführer, wenn er pünktlich unterwegs sei. Denn dann sähen die Fahrgäste gleich viel fröhlicher aus. - dpa

