A7 nach LKW-Unfall sieben Stunden in Richtung Süden vollgesperrt - die Autofahrer standen mehr als zehn Kilometer im Stau

Die A7 war nach dem LKW-Unfall sieben Stunden in Richtung Süden vollgesperrt. Autofahrer standen mehr als 10 Kilometer im Stau.

Update, Montag, 17. Juni, 17 Uhr: Die A7 war nach dem Unfall für mehr als sechs Stunden gesperrt. Auf der Strecke kam es in Richtung Süden zu einem mehr als zehn Kilometer langen Stau, wie ein Sprecher der Polizei in Kassel sagte. Die Feuerwehr versorgte die festsitzenden Autofahrer mit Getränken.

Erstmeldung, Montag, 17. Juni, 13:53 Uhr: Kassel - Nach einem Unfall mit mehreren Lastwagen ist die Autobahn 7 bei Kassel in Richtung Süden für den Verkehr komplett gesperrt worden. Auf der vielbefahrenen Strecke bildete sich ein mehr als fünf Kilometer langer Stau, wie ein Sprecher der Polizei in Kassel mitteilte. Autofahrer wurden über die Anschlussstelle Lutterberg umgeleitet.

A7 zwischen Kassel und Luttenberg - drei Lkw kollidieren

Zwei Lastwagenfahrer hatten an einem Stauende ihre Fahrzeuge auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen gebracht. Ein nachfolgender Lastwagen war aus noch unbekannten Gründen auf den stehenden aufgefahren, der auf den nächsten Lastwagen geschoben wurde. Die drei Lastwagen kollidierten dann miteinander.

A7-Unfall: ein Lkw-Fahrer schwer, ein anderer leicht verletzt

Dabei soll ein Lastwagenfahrer schwer, ein anderer leicht verletzt worden sein. Ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle gerufen. Die A7 ist in Richtung Süden vollgesperrt.

