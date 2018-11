Flucht nach Unfall mit Verletzten auf der A49

Kassel - Bei einem spektakulären Autounfall auf der A49 sind zwei junge Männer im Schwalm-Eder-Kreis schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte, ist der Unfallverursacher noch unbekannt.

Er war nach dem Crash am Abend geflüchtet. Zuvor war er an der Anschlussstelle Fritzlar mit seinem Wagen auf die Autobahn in Richtung Kassel aufgefahren. Dabei nahm er einem anderen Auto die Vorfahrt, wie die Polizei mitteilte. Dessen 18 Jahre alter Fahrer wollte noch ausweichen und zog seinen Wagen auf die linke Spur. Dort kollidierte er aber mit dem Wagen eines 36 Jahre alten Fahrers, der mit seinem Auto just in diesem Moment den linken Streifen befuhr. Durch den heftigen Zusammenstoß überschlug sich der Wagen des 18 Jahre alten Fahrers und landete auf dem Dach.

Seine beiden Mitfahrer - 18 und 19 Jahre alt - wurden schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Der Fahrer selbst erlitt leichte Verletzungen. Der 36 Jahre alte Mann, der zuvor die rechte Spur befahren hatte, blieb unversehrt. Wie ein Sprecher der Polizei sagte, dauerte die Suche nach dem Unfallverursacher am Samstag zunächst noch an. Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen. (dpa)

Quelle: op-online.de

