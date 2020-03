Geldautomaten-Sprengung geht schief - Videoaufnahmen zeigen die Tat

Im Landkreis Kassel versucht ein unbekannter Täter einen Geldautomaten zu sprengen. Der entstandene Schaden ist erheblich. Die Überwachungskamera zeichnet seine Tat auf.

Unbekannter versucht Geldautomaten im Landkreis Kassel zu sprengen.

zu sprengen. Der Vorraum der Bank im Landkreis Kassel brannte.

brannte. Es entstand ein erheblicher Schaden.

Kassel/Calden - Ein unbekannter Täter hat offenbar versucht einen Geldautomaten der Raiffeisenbank in Calden-Westuffeln im Landkreis Kassel zu sprengen. Nach Angaben der Polizei geschah die Tat um vier Uhr in der Nacht zu Donnerstag (26.03.2020).

Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr brannte es im Vorraum der Bankfiliale im Landkreis Kassel. Verletzt wurde niemand.

Landkreis Kassel: Geldautomat völlig demoliert

Nur das Flatterband der Polizeiabsperrung lässt am Vormittag Passanten noch ahnen, dass es auf die Geschäftsstelle der Raiffeisenbank HessenNord in Calden-Westuffeln im Landkreis Kassel einen Anschlag gegeben haben muss. Im Inneren bietet sich nach dem nächtlichen Überfall dagegen ein Bild der Verwüstung.

Der Geldautomat im Vorraum ist völlig demoliert, der versuchten Sprengung hatte er dennoch standgehalten. Von der Decke baumelt eine Platine: die Reste der Überwachungskamera.

Landkreis Kassel: Bankfiliale liegt in Trümmern

Die Kunststoffeinfassungen der Deckenleuchten sind durch den Brand geschmolzen und hängen wie Tropfen herab. Überall Rußspuren - und der beißende Geruch von verbranntem Kunststoff. Auch die Glasfront zum Schalterraum hat sichtbar gelitten.

Als die Feuerwehrleute aus Westuffeln und Obermeiser im Landkreis Kassel sowie die Polizeibeamten abgerückt sind, ist die Arbeit vor Ort noch längst nicht getan. Der Hauselektriker des Geldinstituts nimmt erste Sicherheitsmaßnahmen vor.

Landkreis Kassel: Überwachungskamera zeichnet Tat auf

Ein Verantwortlicher der Bank koordiniert und begleitet sämtliche anfallenden Arbeiten in und an der Geschäftsstelle im Landkreis Kassel. Unterdessen sichtet der zuständige Bankmitarbeiter der Westuffelner Raiffeisen-Geschäftsstelle am PC die Aufzeichnung der Überwachungskamera vom Geschehen in der Nacht.

Bis zum großen Knall dokumentiert sie die Vorgehensweise des offensichtlich allein agierenden Täters, der sein Gesicht unter einer Kapuze verhüllt hat. Sein Versuch, den Geldautomaten an der Front aufzuhebeln, scheiterte.

Landkreis Kassel: Täter bringt Gasflasche mit

Denn die Sicherheitstür des Automaten befindet sich hinter der Wand in einem separaten Raum. Auch die weiteren Schritte führen für den Täter nicht zu dem von ihm erhofften Erfolg.

Das Öffnen einer mitgebrachten Gasflasche in Kombination mit einer brennenden Kerze verursacht zwar beträchtlichen Schaden, an Geld kommt der Täter trotzdem nicht. Die Betrachter sind sich später einig: Das Vorgehen zeugt nicht von Professionalität.

Landkreis Kassel: Erheblicher Schaden entstanden

Allein der Geldautomat hat einen Wiederbeschaffungswert von rund 30.000 Euro. Hinzu kommen Brand- und Löschwasserschäden an den Räumlichkeiten und der Elektrik.

Geldausgabe und Beratungsgespräche sind bei der Raiffeisenbank-Filiale in Westuffeln im Landkreis Kassel bis auf Weiteres unmöglich. Betroffen sind auch Sparkassenkunden, die sich aufgrund einer Kooperation zwischen beiden Geldinstituten hier ebenfalls mit Barem versorgten.

Glomex: Bankräuber sprengen Geldautomaten im Landkreis Kassel

Von Dorina Binienda-Beer und Matthias Müller

Im November hat ein Bankmitarbeiter im Landkreis Kassel einen Enkeltrick verhindert. Dafür wurde er jetzt ausgezeichnet.

Ebenfalls im Landkreis Kassel schlief eine Frau vor einem Geldautomaten und griff Polizisten an. Dann muss sie in Haft.