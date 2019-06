Gruppe bedroht Jungen (9) mit Messer - und will ihn ausrauben

In Kassel versuchen Jugendliche Pokémon-Karten zu rauben. Sie sollen "Game-Master-Masken" getragen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Gruppe junger Menschen bedroht einen neunjährigen Jungen mit einem Messer und will ihn ausrauben.

Kassel - Drei Jugendliche, zwei Junge Männer und eine junge Frau haben versucht, einem neunjährigen Jungen seiner Pokémon-Karten zu berauben. Laut der Polizei lief der Schüler am Montag gegen 19 Uhr die Wolfhager Straße entlang. Unweit der Paul-Gerhard-Kirche traf er dann auf die mutmaßlichen Täter.

Kassel: Täter wollten Pokémon-Karten haben

Diese sollen ihn dazu aufgefordert haben, ihnen die Pokémon-Karten auszuhändigen. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verschaffen, bedrohten sie den Jungen mit einem Messer. Daraufhin rannte der Neunjährige weg. Auch die drei Täter ergriffen die Flucht. Sie sollen in Richtung der Haltestelle "Drei-Brücken" davongelaufen sein.

Hat der "Game-Master" seine Finger im Spiel?

Das Trio sei zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein. Sie trugen schwarze Kleidung und sogenannte "Game-Master-Masken". Die zwei jungen Männer hatten Kapuzen an. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0561/9100 bei der Kasseler Polizei.

