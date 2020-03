Kassel: Polizei beschlagnahmt Drogen im Wert von 280.000 Euro - Fünf Festnahmen

Der Polizei Kassel ist ein Schlag gegen die organisierte Drogenkriminalität gelungen. Kripobeamte nahmen fünf Männer fest - und beschlagnahmten Drogen im Wert von 280.000 Euro.

Polizei beschlagnahmt in Kassel große Mengen an Drogen

Großer Schlag gegen die Drogen-Kriminalität in Kassel. In einer koordinierten Aktion beschlagnahmten Beamte rund 20 Kilo Rauschmittel und nahmen fünf Verdächtige fest. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagnachmittag mitteilten, gingen den Festnahmen mehrmonatige Ermittlungen voran.

Polizei nimmt in Kassel fünf Männer aus dem Drogen-Milieu fest

Am Mittwoch, 26. Februar, hatten die Kripobeamten in der Innenstadt von Kassel dann vier Männer mit albanischer Staatsangehörigkeit und einen 30-jährigenserbischen Staatsangehörigen festgenommen. Die Männer stehen im Verdacht, einen regen Handel mit den Drogen Marihuana und Kokain betrieben zu haben. Bei den Tatverdächtigen fanden die Ermittler 20 Kilogramm Marihuana sowie ein Kilogramm Kokain auf. Den Straßenverkaufswert der Betäubungsmittel schätzen die Kriminalbeamten auf 280.000 Euro.

Die in Kassel Festgenommenen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einem Haftrichter vorgeführt, der gegen einen 24-Jährigen und zwei 29 Jahre alte Männer Untersuchungshaft anordnete. Die zwei weiteren Tatverdächtigen, die in Kassel wohnen, wurden zunächst entlassen.

Kasseler Polizei beschlagnahmt Drogen: Festnahme bei Auslieferung

Die Männer waren bei Ermittlungen gegen organisierte Strukturen des Drogen-Handels ins Visier der Drogenfahnder geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen reisten zwei der Tatverdächtigen aus Albanien nach Deutschland ein und kamen in einer eigens für die Drogengeschäfte angemieteten Wohnung in der Innenstadt von Kassel unter. Gemeinsam mit den drei anderen Tatverdächtigen betrieben sie offenbar einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln in Kassel. Am 26. Februar griffen die Ermittler dann zu und nahmen den 24- und den 29-Jährigen bei der Auslieferung von Drogen vor dem Haus, in dem sich die sogenannte Bunkerwohnung befindet, fest. Zudem sicherten sie dabei 10 Kilogramm Marihuana.

Kasseler Polizei beschlagnahmt Drogen: Wohnungsdurchsuchungen

Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen, die auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel durchgeführt wurden, beschlagnahmten die Ermittler weitere 10 Kilogramm Marihuana und ein Kilogramm Kokain. Die drei in U-Haft sitzenden Männer aus Albanien haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz.

Die weiteren Ermittlungen wegen Einfuhrschmuggels sowie Handels mit Drogen gegen sie und die 21 und 30 Jahre alten Tatverdächtigen aus Kassel dauern an.

Von Marie Klement

