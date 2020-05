Pferde blockieren A7: Autofahrerin greift beherzt ein 

Fünf Pferde blockierten den Verkehr auf der A7 in der Nähe von Kassel. Zwischen Guxhagen und Melsungen sorgten die Tiere für Stau.

Kassel - Einen gefährlichen Ausflug auf die Autobahn unternahmen Pferde im Bereich der Autobahn 7 (A7) bei Guxhagen (Schwalm-Eder-Kreis) in der Nähe von Kassel. Wie die Polizei mitteilt, sorgten fünf Pferde am Donnerstagmorgen (28.05.2020) für einen Stau und eine Vollsperrung zwischen den A7-Anschlussstellen Guxhagen und Melsungen.

A7: Pferde sorgen für Stau in der Nähe von Kassel

Eine Autofahrerin aus Nieste (Landkreis Kassel) nahm sich schließlich der Vierbeiner an, indem sie zwei Pferde über eine Strecke von einem Kilometer auf dem Seitenstreifen bis zum Parkplatz Markwald führte. Die drei anderen Pferde folgten glücklicherweise, sodass die Tiere kurze Zeit später von ihrem erleichterten Halter wieder in Empfang genommen werden konnten, ohne dass jemand zu Schaden kam.

A7: Beherzte Autofahrern aus der Nähe von Kassel rettet Pferde

Mehrere Verkehrsteilnehmer, die auf der A7 in Richtung Süden unterwegs waren, hatten am Donnerstag (28.05.2020) gegen 6 Uhr die Polizei wegen der ausgebüxten Pferde in der Nähe von Kassel alarmiert, die zunächst noch neben der Leitplanke, kurz darauf dann aber mitten auf der Autobahn unterwegs waren. Wie die vor Ort eingesetzten Streifen der Baunataler Polizeiautobahnstation (Landkreis Kassel) berichten, hatten glücklicherweise alle Fahrer die tierische Gefahr frühzeitig erkannt und rechtzeitig angehalten, ohne dass es zu einem Unfall kam.

Vollsperrung ohne #Unfall heute Morgen auf der #A7 bei #Guxhagen.

Durch die tatkräftige Hilfe einer Verkehrsteilnehmerin gelang es, fünf Pferde einzufangen & in Sicherheit zu bringen.

Dabei führte die couragierte Pferdekennerin gekonnt die Ausreißer ab.

— Polizei Nordhessen (@Polizei_NH) May 28, 2020

A7: Polizei dankten der Pferde-Retterin aus der Region Kassel

Der Pferdehalter wurde von der Polizei über die Situation unterrichtet und reagierte laut den Beamten überrascht. Gerettet wurde die Situation schließlich von einer Frau aus Nieste im Landkreis Kassel. Diese stand ebenfalls im Stau auf der A7 und kannte sich mit Pferden aus.

Anschließend bedankten sich die Polizisten bei der "Retterin" und brachten sie zurück zu ihrem Auto.

Von Jens Döll

