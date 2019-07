Rechte Demo darf am Samstag in Kassel stattfinden

Das Verwaltungsgericht in Kassel.

Die für Samstag in Kassel angemeldete Demonstration der rechtsextremistischen Partei „Die Rechte“ darf – Stand jetzt – stattfinden. Das hat das Verwaltungsgericht (VG) Kassel am Dienstagabend entschieden. Die Stadt Kassel hatte die Demonstration, die unter dem Motto „Gegen Pressehetze, Verleumdung und Maulkorbfantasien“ steht, am Montag verboten.

Gegen diese Verbotsverfügung hatte sich Neonoazi Christian Worch, der Anmelder der Demonstration, mit einem Eilantrag vor dem VG gewehrt. Dieser wurde am Dienstag von der sechsten Kammer stattgegeben, wie VG-Sprecher Matthias Spillner am Mittwochmorgen auf Anfrage bestätigte.

Die Stadt kann gegen diesen Beschluss Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel einlegen.

Es wird nachberichtet.

Von Ulrike-Pflüger-Scherb

