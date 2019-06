Fall Lübcke: Sanitäter soll Tatort verändert haben

Nach dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke übernimmt eine Soko. Ein Sanitäter soll den Tatort laut Medienberichten "manipuliert" haben.

Der Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist am Sonntag tot in seinem Haus aufgefunden worden. Die Leiche weist Schussverletzungen auf. Was wir momentan wissen:

Walter Lübcke wurde tot im Garten seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha (Landkreis Kassel) aufgefunden

Der CDU-Politiker starb an einem Kopfschuss, sagen Ermittler

Der Schuss soll aus nächster Nähe abgefeuert worden sein

Es gibt momentan weder Hinweise auf den Täter noch auf ein Motiv

Update, 5. Juni, 6.30 Uhr: Nachdem die Soko "Liemecke" am Dienstag die Ermittlungen im Fall des getöteten Walter Lübcke übernommen hat, berichten "Bild" und "Spiegel" nun über neue Details. Laut "Bild" haben die Ermittler am Tatort "Manipulationen" entdeckt, Informationen von den Behörden gibt es dazu bisher keine. Wie der "Spiegel" erfahren haben will, veränderte ein Sanitäter die Stelle, an der der Politiker gefunden wurde. Der Sanitäter soll ein Bekannter von Lübcke sein, beim "Spiegel" mutmaßt man, er habe möglicherweise einige Bereiche gesäubert, um Angehörigen den Anblick zu ersparen. Wie genau der Sanitäter den Tatort "manipulierte" ist unterdessen nicht geklärt, nach Angaben des "Spiegel" wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht dazu äußern.

Update, 4. Juni, 16.31 Uhr: Die Soko "Liemecke" hat am Dienstag die Ermittlungen im Fall des getöteten Walter Lübcke übernommen. Die 20-köpfige Sonderkommission des Landeskriminalamts wurde nach dem „Liemeckebach“ benannt, der durch Wolfhagen-Istha fließt. Sie wird von Ermittlern des Polizeipräsidiums Nordhessen unterstützt. Das teilte Andreas Thöne, Sprecher der Staatsanwaltschaft Kassel, hna.de mit.

Im Rahmen der Ermittlungen prüft die Staatsanwaltschaft Kassel auch die Hasskommentare im Netz, in denen Rechtsextreme den getöteten Regierungspräsidenten, der sich mit seiner Haltung gegenüber Flüchtlingen im rechten Lager viele Feinde gemacht hat, verhöhnen. Die Ermittler prüfen jeden einzelnen Kommentar auf „strafrechtliche Relevanz“, so Thöne. Beleidigung, Störung des öffentlichen Friedens und die öffentliche Aufforderung zu Straftaten kämen als Delikte in Betracht.

"Die Drecksau hat den Gnadenschuss bekommen!"

Update, 4. Juni, 13.39 Uhr: Der Stellvertretende Regierungspräsident Kassels, Hermann-Josef Klüber, bestätigte laut tagesschau.de, dass Lübcke in den vergangenen Jahren immer wieder von bestimmten Gruppen bedroht worden sei. Eine davon seien die sogenannten Reichsbürger, "die sich vielfach in unverschämten Schreiben an uns wenden und auch Drohungen gegen den Präsidenten ausrichten".

Auch nach Lübckes Tod kommt es noch zu geschmacklosen Kommentaren und Verhöhnungen im Netz von einschlägiger Seite. Rechtsextreme zeigen offene Freude über die Tat. In den sozialen Medien finden sich zahlreiche Grenzüberschreitungen: "Die Drecksau hat den Gnadenschuss bekommen! RESPEKT!", schreibt etwa ein "Franz Brandwein" auf YouTube. Auf Facebook kommentiert ein Nutzer "Selbst schuld, kein Mitleid, so wird es Merkel und den anderen auch ergehen".

Auch der AfD-Kreisverband Dithmarschen verirrte sich weit unter die Gürtellinie und kommentierte auf Facebook: "Mord???? Er wollte nicht mit dem Fallschirm springen...". Eine geschmacklose Anspielung auf den Freitod des FDP-Politikers Jürgen Möllemann im Jahr 2003. Lesen Sie hier den Kommentar unserer Redakteurin Katja Thorwarth über die Verunglimpfung eines Toten durch die AfD und über neue rechte Verschwörungstheorien auf fr.de*.

Update, 4. Juni, 10.37 Uhr: Bei der Pressekonferenz am gestrigen Abend drehten sich viele Fragen um das Jahr 2015, als Lübcke nach einem Info-Abend zur Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Lohfelden Morddrohungen erhalten hatte. Bei der Veranstaltung hatte er erklärt, dass man für die Werte in diesem Land eintreten müsse: „Wer diese Werte nicht vertritt, kann jederzeit dieses Land verlassen".

Sabine Thurau, Präsidentin des Hessischen Landeskriminalamts (LKA), sagte, man habe bisher keine Hinweise darauf, dass das Motiv des Täters im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise und den damaligen Äußerungen des Regierungspräsidenten stehe. „Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte sie. Bislang gebe es noch keine Erkenntnisse auf einen Tatverdächtigen oder über ein Motiv, wie hna.de* berichtet.

Das LKA habe am Sonntag die Ermittlungen übernommen. Das geschehe immer dann, wenn eine Person des öffentlichen Lebens Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Eine Gefährdung Lübckes habe es zuletzt aber nicht gegeben. Seine Familie werde aktuell betreut. Ob sie sich derzeit im Haus in Istha befindet, dazu gab es keine Angaben.

Schock in Nordhessen: Walter Lübcke wurde mit einem Kopfschuss getötet

Update, 3. Juni, 17.56 Uhr: In einer Pressekonferenz haben Beamte des Landeskriminalamts über den Stand der Ermittlungen informiert. Demnach stehe fest, dass Walter Lübcke durch einen Kopfschuss getötet wurde. Der Schuss sei von einer Kurzwaffe aus nächster Nähe abgefeuert worden, teilten Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft Kassel mit. Nach derzeitigem Stand schließen die Ermittler einen Suizid aus.

Ermittelt werde mit Hochdruck in alle Richtungen. „Wir haben noch keine Hinweise auf Täter und vor allem noch nichts zum Motiv“, sagte LKA-Chefin Sabine Thurau. Eine 20-köpfige Sonderkommission bearbeitet den Fall.

Der CDU-Politiker war von einem Angehörigen in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 0:30 Uhr auf der Terrasse seines Hauses gefunden worden. Die versuchte Reanimation des 65-Jährigen sei erfolglos gewesen. Lübcke sei in eine Klinik in Wolfhagen gebracht worden, wo um 2:35 Uhr sein Tod festgestellt wurde.

Die Beamten wollten keine weiteren Angaben machen, um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden.

Der plötzliche Tod von Walter Lübcke schockt die ganze Region

Update, 3. Juni, 13.32 Uhr: Der überraschende Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (65) gibt weiter Rätsel auf. Momentan ist sein Wohnhaus am Ortsrand des Dorfes Wolfhagen-Istha im Landkreis Kassel komplett abgesperrt. Beamte des hessischen Landeskriminalamts sind in die Ermittlungen eingeschaltet. Für 17:30 Uhr ist eine Pressekonferenz angekündigt, in der über den aktuellen Stand der Ermittlungen zu informieren.

Der frühere CDU-Politiker war in der Nacht zu Sonntag an seinem Haus tot aufgefunden worden. Nach Berichten mehrerer Medien und nach Informationen der dpa war an der Leiche des 65-Jährigen eine Schusswunde entdeckt worden. Eine Waffe jedoch sei nicht am Tatort entdeckt worden, berichtet die „HNA“.

Lübcke hatte zehn Jahre lang das Regierungspräsidium Kassel geleitet. Sein Tod hatte Bestürzung ausgelöst: „Er war ein Brückenbauer, wie er besser nicht sein könnte“, hatten unter anderem Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Michael Boddenberg, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag, erklärt.

Update, 3. Juni, 11.58 Uhr: Nach dem überraschenden Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke laufen die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Auch am Montag waren noch Polizeibeamte am Haus des früheren CDU-Politikers. Die Todesumstände waren am Vormittag allerdings weiter unklar.

Die Chefin des hessischen Landeskriminalamts, Sabine Thurau, will nach Angaben eines LKA-Sprechers zusammen mit den Ermittlern am Nachmittag in Kassel über den aktuellen Stand in dem Fall informieren.

Politik trauert um Walter Lübcke - Starb er durch einen Kopfschuss?

Update, 3. Juni, 6.39 Uhr: Nach dem überraschenden Tod von Walter Lübcke trauert die Politik um den ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten. "Ich trauere um einen langjährigen Weggefährten", teilte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) über Twitter mit. Lübcke sei ein bodenständiger Mensch gewesen, der sich mit Weitblick und ganzer Kraft für die Menschen in Nordhessen eingesetzt habe. "Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei seinen Angehörigen", erklärte Bouffier.

Auch die Grünen, Koalitionspartner der CDU in Hessen, trauern: "Für uns alle ist das ein Schock", sagte der Vorsitzende der Landtagsfraktion, Mathias Wagner, am Sonntag. "Walter Lübcke war ein Netzwerker über die Parteigrenzen hinweg."

Für Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) ist der Tod Lübckes ein "irrer Verlust für die Region". Auf Instagram schrieb er: Lübcke sei die idealtypische Verkörperung eines Nordhessen gewesen: "fleißig, bodenständig, zuverlässig." Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) trauert um einen "Weggefährten, Freund, Politiker und Familienvater".

Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke offenbar durch Kopfschuss getötet

Erstmeldung, 2. Juni, 20.53 Uhr: Kassel/Wiesbaden - Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ist am Sonntag überraschen gestorben. Noch ist vieles unklar, das hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen. Darüber, in welche Richtung die Untersuchungen gehen, wollten weder die zuständige Staatsanwaltschaft noch das LKA Auskunft geben.

Laut eines Medienberichts der HNA wurde Lübcke am Sonntag tot im Garten seines Wohnhauses* in Wolfhagen-Istha aufgefunden. Nach sicheren Informationen der HNA wies Lübcke am Kopf eine Schusswunde auf. Eine Waffe wurde nicht gefunden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Am Sonntag kreiste fast den ganzen Tag ein Polizeihubschrauber über Lübckes Anwesen, der Bereich um das Wohnhaus wurde weiträumig abgesperrt.

Staatsanwaltschaft und LKA halten sich bedeckt – Nähere Informationen am Montag

Die Staatsanwaltschaft kündigte an, am Montag nähere Informationen an die Öffentlichkeit zu geben.

Eine Rolle könnte nach Informationen der HNA auch ein Mann spielen, den Walter Lübcke womöglich im Umfeld der derzeitigen Kirmes unweit seines Wohnhauses in Istha getroffen haben soll. Das Landeskriminalamt in Wiesbaden wollte am Sonntag zu den Ermittlungen keine Auskünfte geben. Auch die federführende Kasseler Staatsanwaltschaft schwieg.

Walter Lübcke war ein Mann der klaren Worte – Seit zehn Jahren Regierungspräsident

Dr. Walter Lübcke wurde 65 Jahre alt. Seit zehn Jahren stand der Christdemokrat an der Spitze des Kasseler Regierungspräsidiums. Offiziell hatte seine Dienstzeit am 31. März geendet. Doch auf Wunsch des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier hatte er verlängert.

Walter Lübcke war promovierter Wirtschaftswissenschaftler. Er galt als bodenständiger Macher und Mann des klaren Wortes.

Er selbst sagte einmal über sich, er sei „Generalist“. Seine Mitarbeiter hätten es ihm leicht gemacht. Er wisse, dass er sich auf sie verlassen könne. Seine Bilanz als Regierungspräsident lautete: „Es waren zehn gute Jahre. Dr. Walter Lübcke hinterlässt Ehefrau und zwei erwachsene Söhne.

red/msb/chw

