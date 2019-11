Lkw prallt gegen Hauswand - Fahrer schwer verletzt 

In Kelkheim ist ein Lkw bei einem versuchten Wendemanöver im Vorgarten gelandet und gegen die Treppe eines Einfamilienhauses geprallt. Der Fahrer ist schwer verletzt.

Kelkheim - Bei einem missglückten Wendemanöver ist ein Lastwagen in Kelkheim am Mittwoch in einem Vorgarten gelandet und gegen die Treppe eines Einfamilienhauses geprallt. Dabei durchbrach der Lkw eine Grundstücksmauer. Der 45 Jahre alte Fahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei in Wiesbaden. Der Unfall sorgte für eine mehrstündige Straßensperrung.

Laut hessenschau.de hat sich der Fahrer bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen. Die Ursache des Unfalls im Stadtteil Ruppertshain und die Schadenshöhe müssen noch ermittelt werden. Der Lkw wurde am Mittwoch mittels Spezialgerät geborgen und die Straßensperrung aufgehoben. Das Haus ist weiter bewohnbar.

dpa

