Kind bei Unfall vor Schule schwer verletzt

Frankfurt - Am Harheimer Weg in Bonames ist es vor einer Schule am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei ist ein sechsjähriges Kind schwer verletzt worden. Ebenfalls schwer verletzt wurde die Beifahrerin eines Autos bei einem Verkehrsunfall am Frankfurter Flughafen.

Gegen 8.35 Uhr fuhr ein 56-jährige Mann mit seinem Auto an der grünen Ampel los, als plötzlich ein sechsjähriger Junge seitlich gegen das Fahrzeug prallte. Der Pkw-Fahrer hielt sofort an und verständigte den Notruf. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus aufgenommen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

Auch am Frankfurter Flughafen hat es einen schweren Verkehrsunfall gegeben

Der 54-jährige Lenker einer Mercedes Benz E-Klasse ist am Freitag gegen 10.30 Uhr die Straße Unterschweinstiege in Richtung Gateway Gardens unterwegs gewesen. Dort bog er dann - verbotenerweise -nach rechts in die Abfahrt der Unterschweinstiege der Bundesstraße 43 ab. Dort kam ihm ein 3er BMW entgegen, der von der B43 in Richtung Gateway Gardens abgebogen war. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Der 48-jährige Fahrer des BMW wurde leicht verletzt. Schwer verletzt wurde eine 55-jährige Mitfahrerin auf der Rückbank des Mercedes. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen etwa 75.000 Euro. (ch)

