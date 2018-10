Kind stirbt bei Alkohol-Unfall auf A5

Bad Nauheim - Bei einem schweren Unfall auf der A5 ist ein fünf Jahre alter Junge ums Leben gekommen. Seine zwei Geschwister und der 35-jährige Familienvater wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Zu dem Unfall auf der A5 kam es, als eine vermutlich betrunkene Frau aus Höchst im Odenwald nahe Bad Nauheim die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Ihr Fahrzeug streifte am Samstagabend gegen 21 Uhr den Wagen des Familienvaters aus Butzbach, der mit hoher Geschwindigkeit und voller Wucht in eine Leitplanke krachte. Das fünfjährige Kind starb noch in den Trümmern. Seine zwei Jahre alte Schwester, sein vierjähriger Bruder und sein Vater kamen ins Krankenhaus.

Bei dem Unfall war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die vermeintliche Unfallverursaherin wurde ebenfalls mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht der dringende Verdacht, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Die A5 musste laut Polizei für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Kassel gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft Gießen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Gutachter wurde zudem mit der Unfallursachenermittlung beauftragt.

Auf der A5 zwischen Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz ist am Samstag zudem ein Auto mit einem Wohnmobil zusammengeprallt. Das Wohnmobil wurde auf einen angrenzenden Acker geschleudert und überschlug sich, der Fahrer und seine beiden Mitfahrer wurden in Krankenhäuser gebracht. Und: Eine 44-jährige Autofahrerin ist bei Florstadt in der Wetterau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. (dpa/dr)

