Kinderwagen brennt: Fünf Menschen müssen in Klinik

Lohfelden - Zwei Erwachsene und drei Kinder müssen ins Krankenhaus, weil ein Kinderwagen Feuer fängt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Weil ein Kinderwagen in einem Hausflur in Lohfelden Feuer gefangen hatte, sind drei Kinder und zwei Erwachsene mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie der Kinderwagen gestern Abend in dem Haus im Landkreis Kassel in Brand geriet, müsse noch geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei gehe jedoch von Brandstiftung aus. (dpa)

