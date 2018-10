Bei Kita-Besuch unter Bundesschnitt

30 Prozent der hessischen Kleinkinder betreut

Wiesbaden - Der Ausbau von Kita-Plätzen geht in Hessen zwar voran, der Anteil der betreuten Kleinkinder liegt aber weiter unter dem Bundesschnitt. Die Quote betrug 30,6 Prozent am Stichtag 1. März 2018, wie das Statistische Bundesamt gestern in Wiesbaden mitteilte.