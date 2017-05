Kleingärtner entdeckt Brandbombe

Frankfurt - Bei Gartenarbeiten findet ein 47-Jähriger am Samstag im Frankfurter Stadtteil Nied eine Brandbombe. Der Kampfmittelräumdienst rückt an.

Der 47-Jährige gräbt vergangene Woche in seinem Kleingarten in der Fritz-Klatte-Straße laut Polizei ein Bett um. dabei entdeckt er ein Metallteil in der Erde. Er vermutet, dass es sich dabei um Altmetall handelt und lässt es deshalb zunächst liegen. Am Samstag kehrt er dann zurück in seinen Garten und sieht plötzlich, wie Flammen aus dem Metallteil schlagen, so die Polizei weiter. Der Mann wirft Erde und Sand auf die Flammen und ruft im Anschluss die Einsatzkräfte. Auch der Kampfmittelräumdienst wird alarmiert - er stellt fest, dass das „Altmetall“ eigentlich eine 15 Kilogramm schwere Brandbombe ist. Experten entschärfen die Munition und transportieren sie im Anschluss ab. (jo)

