Linienbus kracht frontal gegen Baum

In Bad König kracht ein Linienbus frontal gegen einen Baum.

Bad König - Ein Linienbus kommt heute Morgen in einer Linkskurve von der Straße ab und kracht frontal gegen einen Baum. Eine 17-Jährige wird dabei schwer verletzt.

Laut Angaben der Polizei ist der Linienbus heute Morgen auf dem Weg nach Kimbach. Auf der L3318 kommt das Fahrzeug allerdings in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Der Bus kracht frontal gegen einen Baum. Der Busfahrer wird bei dem Unfall leicht verletzt - eine 17-Jährige allerdings kommt mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, so die Polizei weiter. Der Bus hat nach dem Vorfall einen Totalschaden. Die Straße ist für die Unfallaufnahme voll gesperrt - vor Ort ist auch ein Gutachter der Staatsanwaltschaft Darmstadt. (jo)

Quelle: op-online.de