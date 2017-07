Kommentar: Kampf den Kassenkrediten

Hoppla! Da legt die schwarz-grüne Landesregierung doch flott ein Konzept zum Abschmelzen der Kassenkredite vor – und tritt den Beweis an, dass Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) ein Spezialist für das Bohren dicker Bretter ist. Von Michael Eschenauer

Kassenkredite sind die Schmuddelkinder des kommunalen Rechnungswesens. Da werden jene Schulden versteckt, die den politisch Handelnden zwar unvermeidbar scheinen, die sie aber des Images wegen nicht als offizielle Schulden in den Haushalten deklarieren wollen. Sie werden zwar immer mal in Haushaltsdebatten thematisiert, doch an eine Lösung hat sich bisher niemand herangetraut. Seit gestern existiert ein im Extremfall neun Milliarden Euro teures Crashprogramm, mit dem über 30 Jahre sechs Milliarden Euro an kommunalen Kassenkrediten verschwinden sollen.

Dies ist dringend erforderlich. Noch herrschen in Europa paradiesische Bedingungen für alle, die über ihre Verhältnisse leben. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Zinsen steigen. Aus den USA kommen immer deutlichere Signale, dass man auch hierzulande mittelfristig nicht unbedingt auf ein Überleben des billigen Geldes wetten sollte. Schon kleinste Aufschläge können komfortable Kassenkredite in Sprengsätze für die kommunalen Haushalte verwandeln.

Schäfer hat mit dem Schutzschirmprogramm bereits dafür gesorgt, dass 90 Prozent aller hessischen Haushalte schuldenfrei sind und sie im Durchschnitt sogar mit 50 Euro pro Einwohner im Plus operieren. Dies ist ein extremer Gezeitenwechsel. Jetzt soll es weitergehen.

Klar ist, dass die Schuldenbremse in der Kommunalpolitik die Mode der Spendierhosen beendet hat. Andererseits kostete sie vielerorts das letzte Quäntchen an Gestaltungs- und Fördermöglichkeiten. In Zukunft wird es da wie auch in der Frage der Kassenkredit-Bewirtschaftung darauf ankommen, wie streng ein Sanierungskorsett geschnürt werden darf, damit es denjenigen, denen es in Zukunft nützen soll, nicht vorher die Luft abdreht. Die Refinanzierung der kommunalen Haushalte steht weiter auf der politischen Tagesordnung.

Quelle: op-online.de