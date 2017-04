Kommentar zur Krise auf dem Wohnungsmarkt

Um die Probleme auf dem Mietwohnungsmarkt in Rhein-Main zu bekämpfen, helfen nur mehr Wohnungen. Doch diese müssen auch bezahlbar sein. Und genau um diesen Punkt haben sich die Politiker in den Städten viel zu wenig gekümmert. Von Peter Schulte-Holtey

Auch die mangelhafte Kooperation im Wohnungsbau insgesamt wird beim Thema Sozialförderung besonders schmerzhaft spürbar. Was in dieser verfahrenen Situation besonders frustrieren muss, ist die Tatsache, dass sich daran so schnell nichts ändern wird. Bis ausreichend bezahlbare Wohnungen gebaut sind, ist langer Atem gefragt. Von der Planung bis zur Bebauung dringend benötigter ganzer Stadtviertel können viele Jahre vergehen. Zudem ist der Neubau durch die vielen staatlichen Auflagen so verteuert, dass preiswerterer Wohnraum nur sehr schwer entstehen kann.

Der Problemberg ist riesig. Es ist schon sehr verwunderlich, dass erst jetzt hektisch nach Auswegen aus der Misere gesucht wird.

