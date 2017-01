Kommunen haben Terrorabwehr nicht im Blick

Videoüberwachung spielt kaum eine Rolle

Wiesbaden - Für die hessischen Kommunen spielt die Videoüberwachung im Kampf gegen der Terrorismus noch keine Rolle. Eine Ausweitung ist nach Einschätzung des hessischen Datenschutzbeauftragten sowieso kein geeignetes Mittel zur Terrorabwehr.

Beim Landeskriminalamt, das für die Beratung der Städte bei der Genehmigung und Installation der Überwachungsanlagen auf öffentlichen Plätzen zuständig ist, seien bislang noch keine Anträge mit der Begründung Terrorabwehr gestellt worden, sagte der Leiter der Zentralstelle Kriminal- und Verkehrsprävention, Thomas Lorenz, der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. In Hessen werden derzeit bei sieben Polizeipräsidien in 17 Städten 21 Bildaufzeichnungsanlagen mit insgesamt 147 Kameras zur Überwachung öffentlicher Straßen und Plätze betrieben. In Hanau wird bereits darüber diskutiert, ob die Videoaugen für die Innenstadt sinnvoll sind. SPD, Grüne, FDP und BfH haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass am Marktplatz, am Freiheitsplatz und am Forum Hanau Richtung Hammerstraße Videokameras aufgestellt werden. Nach einer ersten Debatte in der Stadtverordnetenversammlung wurde das Thema kürzlich in den parlamentarischen Ausschuss verwiesen. Dort will man mit Polizei und Datenschutz über die Videoüberwachung in der City beraten, die 200.000 Euro kosten soll.

Das Land Hessen stellte seit dem Jahr 2008 einen jährlichen Betrag von 300.000 Euro zur Förderung der kommunalen Videoüberwachung zur Verfügung. Für das Jahr 2017 ist laut Innenministerium nun ein Betrag von 1,3 Millionen Euro vorgesehen. Bislang übernahm das Land ein Drittel der Kosten zur Förderung der kommunalen Videoüberwachung. Zukünftig wird diese Förderung erhöht, so dass bis zu zwei Drittel der Kosten durch das Land übernommen werden können.

Eine Ausweitung der Videoüberwachung ist nach Einschätzung des hessischen Datenschutzbeauftragten sowieso kein geeignetes Mittel zur Terrorabwehr. "Durch Videokameras wäre die Aktion in Berlin nicht verhindert worden", sagte Michael Ronellenfitsch in Wiesbaden. "Die meisten Terroranschläge werden durch Videos nur dokumentiert, aber nicht verhindert." "Im Gegenteil: Wenn das dann in den Nachrichten gebracht wird, dann wird das auch noch für Reklamezwecke von den Terroristen verwendet", betonte Ronellenfitsch. "Das ist staatlich finanziertes Propagandamaterial für Terroristen." In der Nachbereitung eines Anschlags, wenn der oder die Täter flüchtig sind, dann sei eine Videoaufzeichnung jedoch hilfreich.

Die Kameraüberwachung bei der Polizei bezeichnete der hessische Datenschutzbeauftragte dagegen als sehr sinnvoll, da es auch eine präventive Wirkung habe. Auch bei der Bekämpfung von Kriminalitätsschwerpunkten etwas in der Drogenszene würden Videokameras helfen, da sich die Kriminellen dann beobachtet fühlten. "Aber das ändert natürlich an der Kriminalität wenig, weil die nur an einen anderen Ort verdrängt wird", schränkte Ronellenfitsch. (dpa)

