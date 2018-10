Besuch in der Notaufnahme soll künftig Geld kosten

Frankfurt - Hessens Kassenärzte wollen, dass der Besuch in der Notaufnahme künftig Geld kostet. Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen habe einstimmig für eine sogenannte Kontaktgebühr gestimmt, wie die KV gestern berichtete.

Dabei gehe es um „falsche Inanspruchnahme der Notfallambulanz, also die Patienten, die Bagatellerkrankungen aufweisen und dort nicht hingehören“, verdeutlicht KV-Sprecher Karl M. Roth. Die Gebühr sollen Menschen zahlen, „die eine Krankenhausambulanz zu Praxisöffnungszeiten beziehungsweise zur Dienstzeit des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes aufsuchen“. Über 40 Prozent aller Ambulanz-Behandlungen, sagt Roth, fielen in einen solchen Zeitraum.

Bisher sei es „trotz aller Bemühungen“ nicht gelungen, den Patientenstrom in die Notfallambulanzen zu beeinflussen.„Nur durch eine Ambulanznotfallgebühr, wie sie auch von anderen KVen vorgeschlagen wird, ist eine Steuerung möglich.“ Über die Höhe einer solchen müsse verhandelt werden. Das Argument, eine solche Regelung könne die Hemmschwelle bei Patienten erhöhen, sich Hilfe zu suchen, lässt Roth nicht gelten. Dafür habe die KV in Hessen ein enges Netz sogenannter Partnerpraxen geknüpft, an die Kliniken diese Patienten schicken könnten. „Leider warten die meisten dieser 400 bis 500 Praxen noch auf die ersten ,Überweisungen’, weil der übwiegende Teil der Kliniken das Angebot kaum bis gar nicht wahrnimmt.“

Die KV-Hessen fordert die Bundes-KV auf, sich für eine solche Gebühr einzusetzen. Sie unterstützt damit einen Vorschlag des Sachverständigenrats im Gesundheitswesen. Darin heißt es, „zur Steuerung des Patientenstroms" solle „eine Selbstbeteiligung in Form einer Kontaktgebühr erwogen werden". (dpa/eml)

