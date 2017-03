Kooperationen gefragt

Frankfurt - Die Rhein-Main-Region will noch stärker werden. Doch wie sehen die effizienten Strukturen dafür aus? Auf einem „Zukunftsforum“ blendet Hessens Regierung die Frage eher aus. Eine klare Forderung kommt dagegen von der Wirtschaft. Von Thomas Maier

Mehr Jobs, mehr Wohnungen und weniger Stress für Pendler durch bessere Vernetzung im Verkehr: Mit einem Bündel von Maßnahmen will das Land die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main stärken. Der Ballungsraum, der schon zu den wirtschaftsstärksten Räumen Europas gehört, soll „intelligent und nachhaltig“ weiterentwickelt werden, sagt Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU) gestern, der fast seine halbe schwarz-grüne Ministerriege zu einem „Zukunftsforum“ nach Bad Homburg mitgebracht hat.

Doch bei der entscheidenden strukturellen Frage, welche Akteure die großen Zukunftsthemen in der Region vorantreiben sollen, hält sich die Regierung sehr bedeckt. Der vom Land vor sechs Jahren per Gesetz installierte Regionalverband, der 75 Kommunen im engeren Umkreis von Frankfurt zur Kooperation etwa bei der Flächennutzung verpflichtet, gilt als wenig effizient.

Darmstadt und Wiesbaden gehören gar nicht dazu. Und das mächtige und reiche Frankfurt will sich ohnehin nichts von anderen Kommunen vorschreiben lassen.

2019 läuft das Gesetz aus. An eine Fortsetzung in veränderter Form ist gedacht, wie Bouffier gestern andeutet, ohne konkret zu werden. In Rhein-Main werde sich an der polyzentrischen Struktur – der Vielfalt der Zentren – nichts ändern. „Das ist was anderes als London oder Paris“, sagt Bouffier, der die Kommunen „nicht mit einem Hammer“ zur Kooperation zwingen will.

Der Regierungschef räumt vor knapp 200 Vertretern von Kommunen und anderen Verbänden ein, dass „die Debatte in 50 Jahren nicht wesentlich vorangekommen“ sei. Genau deshalb sieht die Wirtschaft dringenden Handlungsbedarf. Die Frankfurter Industrie- und Handelskammer (IHK) fordert einen „Steuerungskreis“ für die Region, an der sich neben Hessen auch angrenzende Bundesländer wie Rheinland-Pfalz und Bayern beteiligen sollten.

Denn zur gesamten Metropolregion mit fast sechs Millionen Einwohnern werden auch Mainz und das angrenzende Unterfranken mit Aschaffenburg gezählt.

Nach dem Vorschlag der IHK sollte dieses „Strategic Board“ wichtige Akteure aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft umfassen, die mindestens zweimal im Jahr zusammenkommen sollten. „Wir stehen in einem harten Wettbewerb mit anderen Metropolregionen“, sagt IHK-Chef Mathias Müller.

Vor zwei Jahren bereits haben die Rhein-Main-Kommunen auf einem Treffen in Frankfurt einen Staatsvertrag der Bundesländer zur Zusammenarbeit bei wichtigen Themen gefordert – ähnlich wie in der Rhein-Neckar-Region. Den hält Bouffier jedoch für ein „untaugliches Instrument“, der für die Zusammenarbeit in der täglichen Praxis eher hinderlich sei.

Seit mehr als einem Jahr reden nun Hessen, Rheinland-Pfalz, Bayern und auch Baden-Württemberg über die verstärkte Kooperation in Frankfurt/Rhein-Main. Auf die Ergebnisse der Arbeitsgruppen darf man gespannt sein. Noch vor der Sommerpause werde damit gerechnet, kündigt der Chef der hessischen Staatskanzlei, Axel Wintermeyer (CDU), in Bad Homburg an. J dpa

Quelle: op-online.de