Attacke im Pferdestall: Sexueller Übergriff auf Frau in Korbach - Täter auf der Flucht

Polizei bittet um Hinweise

+ © Hauke-Christian Dittrich/dpa In Korbach wurde eine Frau in einem Pferdestall angegriffen und vergewaltigt. Die Täter sind noch auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Sexueller Übergriff in Korbach im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Nordhessen: Eine Frau wurde in einem Pferdestall attackiert. Die Täter sind noch auf der Flucht.