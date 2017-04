Kraftakt ohne Konzept

Wiesbaden - Das war ein außergewöhnlicher Kraftakt für das Ensemble und die Mitarbeiter des Staatstheaters Wiesbaden: Innerhalb nur einer Spielzeit ließ Intendant Uwe Eric Laufenberg alle vier Premieren von Richard Wagners Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“ stattfinden. Von Jörg Sander

Andernorts nimmt man sich für dieses Großprojekt mehrere Jahre Zeit.

Musikalisch ist das Resultat, wie sich jetzt in der Premiere der abschließenden „Götterdämmerung“ bestätigte, äußerst gelungen. Auch diese Oper, die von der pessimistischen Szene mit den Nornen über Siegfrieds Manipulation durch Hagen und seine Gibichungen bis hin zum Mord am Germanenhelden sowie dem Weltenbrand der Götterburg reicht, war vom Hessischen Staatsorchester packend ausmusiziert. Gastdirigent Alexander Joel setzt forsche Tempi und eine von dramatischen Zuspitzungen geprägte Interpretation auch in der letzten, gut fünfeinhalb Stunden dauernden „Ring“-Oper exzellent um.

Vokal bot Wiesbaden gleich mehrere Glücksfälle. Mit Andreas Schager konnte das Haus einen der international derzeit am stärksten gefragten Heldentenöre gewinnen. Der Österreicher singt einen Siegfried der schier unendlichen Kraft und Kondition. Als er im dritten Aufzug sein ganzes Leben zusammenfasst, zitiert er sogar die Waldvogel-Höhen aus dem dritten Tetralogie-Teil („Siegfried“) mit bewundernswerter Genauigkeit. Zur Seite steht ihm mit Catherine Foster eine Brünnhilde auf Augenhöhe in Sachen dramatischer Entfaltung, die ihren Schlussmonolog zum Brand der Burg Walhall und dem Ende der Götter furios bis glühend aussingt. Auf der Seite der Bösen gibt Thomas de Vries einen vokal stattlichen Zwerg Alberich, während Shavleg Armasi als dessen Sohn Hagen gesanglich eher mit dem Florett als mit dem Speer streitet.

Als Regisseur wirft Laufenberg alle möglichen Ideen in den „Ring“, Laser-Pointer für die Nornen, totes Wild für die Jagdgesellschaft von Hagens Mannen. Ein wirkliches Konzept aber fehlt. Die überpräsenten Videos bilden einerseits Rheinromantik ab, sind andererseits abstrakt gehalten und stören manchmal. Trotzdem: Das Maifestspiel-Publikum darf sich auf zwei musikalisch absolut festivalwürdige „Ring“-Gesamtaufführungen freuen.

‘ Nächste Termine am 1. und 28. Mai sowie am 5. Juni.

Quelle: op-online.de