Kran abgeknickt: Gebäude und Straßen geräumt

Frankfurt - Mitten in Frankfurt klappt der Ausleger eines Krans um. Weil er deswegen umzustürzen droht, werden umliegende Bürohäuser geräumt. Um die Lage zu entschärfen, ist schweres Gerät nötig.

Ein großer Baukran in der Frankfurter Innenstadt droht wegen eines abgeknickten Auslegers umzustürzen. Ein Feuerwehrsprecher bezeichnete die Lage am heutigen Freitagabend zwar als stabil. "Aber da wir nicht sicher sein können, dass sich die Situation ändert, ist der Gefahrenbereich gesperrt", sagte er.

Am Nachmittag hatten nach Polizeiangaben etwa 800 Menschen zwei große Bürogebäude in unmittelbarer Nähe verlassen müssen. Zudem wurden Straßen gesperrt. Zahlreiche Feuerwehrleute und weitere Einsatzkräfte waren vor Ort. Mit Spezialgerät, das am Freitagabend an der Baustelle in der Frankfurter City ankam, sollte der havarierte Kran gesichert und abgebaut werden. "Das ist richtig schweres Gerät", sagte der Feuerwehrsprecher.

Mit dem Aufbau des Spezialkrans sollte noch am Abend begonnen werden. Es werde aber einige Stunden dauern, bis er einsatzbereit sei. Die Zerlegung des Unglücks-Krans sollte am frühen Samstagmorgen beginnen. Warum der Arm des Baukrans umgeknickt ist, war nach Angaben eines Polizeisprechers noch unklar. Der Kranführer konnte sich unverletzt retten. (dpa)

Haken von Baukran kracht in Dreieichbahn: Bilder Zur Fotostrecke

107 Tote bei Kran-Unglück in der größten Moschee der Welt Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de