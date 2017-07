Krawalle in Hamburg: Auch hessische Polizisten verletzt

Hamburg/Wiesbaden - Bei den schweren Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg sind in der Nacht zum Samstag auch mehrere Polizisten aus Hessen verletzt worden.

Beim Einsatz vom Tränengas gegen G20-Gipfel-Gegner in Hamburg sind 130 Polizisten aus Hessen leicht verletzt worden. Bei der Räumung eines Platzes im Schanzenviertel hätten die Beamten das Gas in der Nacht zum Sonntag selbst in Atemwege und Augen bekommen, teilte ein Sprecher des Lagezentrums in Wiesbaden am Sonntag mit. Dies habe zu Augentränen und -rötungen geführt. Betroffene Polizisten seien vor Ort und ambulant behandelt worden. Schwer verletzt wurde nach Angaben des Sprechers keiner der hessischen Beamten. Schon in der Nacht zum Samstag waren mehrere Polizisten aus Hessen leicht verletzt worden. Die Zahl lag nach Angaben des Innenministeriums im unteren zweistelligen Bereich. Nach Ende des G20-Gipfels sollten die mehr als 1000 Polizisten aus Hessen, die in Hamburg im Einsatz waren, am Sonntag nach die Heimreise antreten.

Innenminister Peter Beuth (CDU) verurteilte dabei die Krawalle scharf: "Ich bedauere es sehr, dass Chaoten das Versammlungsrecht missbrauchen, um zu randalieren, Fahrzeuge in Brand zu stecken und Polizisten anzugreifen." Diese "blinde und menschenverachtende Zerstörungswut" sei nicht zu tolerieren. Zugleich rief er friedliche Demonstranten auf, sich nicht "von Gewalttätern instrumentalisieren" zu lassen. (dpa)

