LKW-Anhänger auf A44 in Brand geraten - Autobahn wieder frei

A44 Kreis Kassel: LKW-Anhänger in Brand geraten - Autobahn war stundenlang gesperrt.

Ein LKW-Anhänger ist auf der A44 im Kreis Kassel (Nordhessen) in Brand geraten. Die Autobahn wurde nach einer mehrstündigen Vollsperrung wieder freigegeben.

Update vom 28.04.2020, 16.15 Uhr: Die Vollsperrung der A44 in Richtung Dortmund, zwischen den Anschlussstellen Warburg und Breuna (Kreis Kassel), konnte gegen 15.40 Uhr aufgehoben werden. Nachdem am heutigen Dienstmorgen der Auflieger eines Sattelzugs in Brand geraten war, musste die Autobahn aufgrund der aufwendigen Lösch- und Bergungsarbeiten für gleich mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Die Pappen von dem völlig im Brand stehenden Auflieger mussten zunächst entladen werden, bevor der Sattelanhänger von einem Kran geborgen werden konnte. Die weiteren Nachlöscharbeiten dauerten bis zum Nachmittag an. Ein technischer Defekt an der Hinterachse des Aufliegers war nach derzeitigem Erkenntnisstand die Ursache des Brandes.

Erstmeldung vom 28.04.2020, 09.33 Uhr: Breuna - Auf der A44 in Fahrtrichtung Dortmund ist zwischen den Anschlussstellen Breuna und Warburg (Kreis Kassel) ein LKW-Anhänger in Brand geraten. Wegen der Lösch- und Bergungsarbeiten, für die der Einsatz eines Krans erforderlich sein wird, ist die Autobahn derzeit voll gesperrt. Der Verkehr wird aktuell über die Anschlussstelle Breuna umgeleitet. Anderen Autofahrern, die in der Nähe unterwegs sind, wird empfohlen, die Umleitung U 20 zu nutzen.

Unfall auf A44 (Kreis Kassel): LKW-Anhänger brennt - Dauer der Vollsperrung nicht absehbar

Wie die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, hatte der Fahrer des Sattelzugs während der Fahrt bemerkt, dass der LKW-Anhänger in Brand geraten war. Er konnte den Auflieger noch rechtzeitig abkoppeln. Möglicherweise ist ein technischer Defekt die Ursache für den Brand.

Wegen der aufwendigen Lösch- und Bergungsarbeiten ist die Dauer der Vollsperrung derzeit nicht absehbar.

+ Unfall auf der A44 bei Kassel: Nach einem Lkw-Brand staut es sich in Höhe Breuna in Fahrtrichtung Dortmund. © Hessennews

Von Luisa Ebbrecht und Nail Akkoyun