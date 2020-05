Tödlicher Unfall: Vollbesetztes Auto prallt gegen Baum - Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz 

Unfall im Kreis Waldeck-Frankenberg: Bei Diemelsee hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Rettungshubschrauber sind im Einsatz.

Update vom 04.05.2020, 21.30 Uhr:

Auf der L3078 zwischen Diemelsee-Heringshausen und Diemelsee-Rhenegge (Kreis

Waldeck-Frankenberg

) hat sich ein schwerer

Unfall

ereignet.

Wie die Polizei Korbach berichtete, war ein mit vier Personen besetztes Auto gegen 20.00 Uhr auf der L3073 aus Richtung Heringhausen kommend in Richtung Rhenegge unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum.

Nach derzeitigem Stand sind zwei Fahrzeuginsassen noch an der Unfallstelle verstorben, der Fahrzeugführer sowie ein weiterer Fahrzeuginsasse erlitten schwere bzw. schwerste Verletzungen und wurden durch Rettungswagen und Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Unfallstelle bestellt. Die Fahrbahn ist nach wie vor voll gesperrt.

Unfall im Schwalm-Eder-Kreis: Auto prallte gegen Baum

Erstmeldung vom 04.05.2020: Diemelsee - Auf der L3078, zwischen den Orten Diemelsee-Rhenegge und Diemelsee-Heringhausen im Kreis Waldeck-Frankenberg (Hessen), hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Ein mit mehreren Personen besetzter Pkw soll gegen einen Baum geprallt sein. Die Fahrbahn ist voll gesperrt, Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Polizei sind im Einsatz. Zwei Rettungshubschrauber befinden sich außerdem im Anflug.

Näheres ist noch nicht bekannt, wir berichten nach.

Die Unfallzahlen in Deutschland gehen zurück - ebenso in Hessen

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im ersten Halbjahr des

Jahres 2019 kamen 1465 Menschen bei Unfällen auf deutschen Straßen ums Leben. Das sind 40 Menschen oder 2,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018.

In Hessen kamen im ersten Halbjahr 2019 bei Unfällen 101 Menschen ums Leben, das sind 11 weniger als im ersten Halbjahr 2018. In den ersten elf Monaten des Jahres 2019 verloren insgesamt 211 Menschen ihr Leben im Straßenverkehr und damit drei weniger als von Januar bis November 2018, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden Mitte Januar mitteilte.

Auch bei den Verkehrsunfällen mit Verletzten und der Zahl der Verunglückten gab es nach Angaben der Statistiker einen Rückgang. In den ersten elf Monaten des Vorjahres seien 18.817 Unfälle mit Personenschaden registriert worden. Das seien 5,5 Prozent weniger als von Januar bis November im Jahr 2018 gewesen. Die Zahl der Verunglückten sei um 5,2 Prozent auf 24.907 Personen zurückgegangen. Das seien die niedrigsten Werte der letzten 30 Jahre gewesen, sagte ein Sprecher des Landesamtes.

Weitere Unfälle im Kreis Waldeck-Frankenberg (Hessen)

Bei einem Unfall in Waldeck-Frankenberg (Hessen) zwischen Frankenberg und Somplar ist ein Mann gestorben. Sein Auto hat sich mehrfach überschlagen. Ersthelfer zogen das Opfer aus dem Wrack.

Im Kreis Waldeck-Frankenberg (Nordhessen) auf der Landesstraße 3077 zwischen Rosenthal und Bracht gab es ebenfalls einen schweren Unfall. Zwei Personen sind dabei gestorben.