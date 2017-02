Kriminalität geht zurück - Angriffe auf Polizisten nehmen zu

Frankfurt - Im Gegensatz zum landesweiten Trend ist in Frankfurt die registrierte Kriminalität zurückgegangen. Insgesamt erfasste die Polizei in der größten Stadt des Landes im vergangenen Jahr knapp 115.000 Fälle. Das waren 3,3 Prozent weniger als 2015, wie Polizeipräsident Gerhard Bereswill am Dienstag in Frankfurt berichtete.

Nach den in der vergangenen Woche vom Innenministerium vorgelegten Zahlen sind die Delikte in ganz Hessen im vergangenen Jahr um 2,2 Prozent auf 412.000 gestiegen. Rückläufig waren in Frankfurt vor allem der Wohnungseinbruch (minus 12,7 Prozent) und der Diebstahl von Autos (minus 20 Prozent).

Auch beim Handtaschenraub und bei sonstigen Raubüberfällen gab es einstellige Rückgänge. Deutliche Zuwächse gab es beim Diebstahl von Fahrrädern und vor allem bei der Rauschgiftkriminalität (plus 25 Prozent).

Der registrierte Rauschgifthandel im Problemgebiet Bahnhofsviertel - vor allem bei Marihuana - ist der Polizei zufolge zu 60 Prozent in der Hand von Zuwanderern vor allem aus nordafrikanischen Ländern. Davon abgesehen begingen Zuwanderer jedoch statistisch gesehen nicht mehr Straftaten in Frankfurt als Deutsche, betonte Bereswill.

Keine guten Nachrichten vermeldet die Polizei dagegen bei Vorfällen gegen Kollegen. Die Zahl der Angriffe auf Polizeibeamte ist nämlich auf einen neuen Höchstwert gestiegen.

Trotz der Erfolgsbilanz in 2016 wird Frankfurts Polizei den ewigen Spitzenplatz in der Kriminalitätsstatistik unter Deutschlands Großstädten kaum loswerden. Das räumt auch Bereswill ein - und verweist wieder mal darauf, dass das Großstadt-Ranking "Äpfel mit Birnen" vergleiche. Es werde einfach nicht berücksichtigt, dass Frankfurt die höchste Einpendlerzahl Deutschlands und zahlreiche Durchreisende wegen des größten deutschen Flughafens habe. (jo/dpa)

