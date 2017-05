Umstrittene „Marionetten“: Kritik an Song der Söhne Mannheims wächst

Mannheim/Frankfurt - Ist Xavier Naidoo diesmal zu weit gegangen? Die Söhne Mannheims haben kräftigen Ärger wegen des Songs „Marionetten“. Radiosender sagten Kooperationen ab, Politiker meldeten sich kritisch. Ein Krisentreffen mit der Stadtspitze Mannheims soll den Streit eindämmen. Von Nikolas Sohn

Über Xavier Naidoo ist in den vergangenen Jahren viel geschrieben worden. Viel, das nichts mit dem großen musikalischen Erfolg des Soulsängers zu tun hatte. Kritiker halten dem gottesfürchtigen Künstler vor, Verschwörungstheorien und Rechtspopulismus zu bedienen. Sei es dadurch, dass er Deutschland als besetztes Land betrachtet oder die offizielle Darstellung zum Terrorflug des 11. Septembers infrage stellt.

Nun hat der 45-Jährige mit seiner Band Söhne Mannheims mit dem Song „Marionetten“ noch einen drauf gesetzt: Darin heißt es in Richtung politischer Eliten und in bester Pegida-Manier: „Teile eures Volks nennen euch schon Hoch- beziehungsweise Volksverräter.“ Politiker werden im Text als „Volks-in-die-Fresse-Treter“ bezeichnet und ihnen gedroht, sie „in Fetzen“ zu reißen. Auch helfe „kein Verstecken hinter Paragrafen und Gesetzen“, wenn „der wütende Bauer mit der Forke“ dafür sorgt, „dass Ihr einsichtig seid“.

Kaum verwunderlich: „Marionetten“ sorgt dieser Tage für große Empörung. Politiker geißeln den Song als mindestens rechtspopulistisch, und örtliche Medien regen gar an, der Gruppe die Nutzung des Stadtnamens „Mannheim“ zu verbieten. Applaus kommt vor allem aus der rechten Ecke: In den einschlägigen Kanälen der sozialen Netzwerke feiern AfD und Co. den Song über Gebühr. Die NPD dankt dem sich seiner Wirkmacht bewussten Prominenten mit den Worten, er sei „der letzte Promi Deutschlands, der noch Eier in der Hose hat“ und sich von den „Hetzartikeln der Systempresse“ nicht einschüchtern lasse.

Konsequenzen für den Popstar gibt es jetzt schon: Der Radiosender Bremen Vier sagte die Kooperation bei einem Konzert der Söhne Mannheims am 13. Mai ab. Ein Auftritt von Naidoo im Dezember wird ebenfalls nicht mehr von dem Sender präsentiert. Der Hessische Rundfunk, der für Dezember in der Frankfurter Festhalle ein Konzert präsentieren wollte, lässt über eine Sprecherin mitteilen: „Der hr wird die Präsentation des Xavier-Naidoo-Konzerts nicht durchführen.“ Darüber hinaus wollen laut Frankfurter Neue Presse weder der hr noch Hit-Radio FFH den Song "Marionetten" in ihr Programm aufnehmen.

Die Band fühlt sich dabei unverhältnismäßig hart attackiert. „Ich verstehe das Lied als Appell zum Nachdenken darüber, dass Politik oft missbraucht wird. Und da wollen wir – mit zugegeben überzeichneten Worten – aufrufen, etwas dagegen zu tun“, sagt Sänger Henning Wehland der Deutschen Presseagentur, als erste Kritik laut wird. Band-Kollege Rolf Stahlhofen betont: „Das Lied ... ist ein Aufruf zum Dialog.“

In Mannheim fordern derweil lokale Medien Oberbürgermeister Peter Kurz auf, endgültig auf Distanz zur Band zu gehen und jegliche Zusammenarbeit einzustellen. Vor dem für gestern Abend geplanten Gespräch gab es aber zunächst keine Annäherung – ein Hinweis, dass die Affäre für die bisher erfolgsverwöhnte Band nicht vorbei sein dürfte.

Mannheim und Naidoo, das war lange eine gewinnbringende Verbindung. Für die badische Stadt mit Industrie-Image und hohem Ausländeranteil diente der Soulsänger mit südafrikanischen Wurzeln als Werbeträger für eine weltoffene Kommune. Davon zeugt auch die in Mannheim ansässige Popakademie.

Doch spätestens seit der Musiker 2014 einer der umstrittenen Montagsmahnwachen in Berlin beiwohnte und angab, sich nur informieren zu wollen – die Gruppierung wird der Reichsbürgerbewegung zugeordnet – bekam Naidoo kräftigen Gegenwind. Eine wie auch immer geartete Debatte, die er vorgab, anstoßen zu wollen, ging vor allem in eine Richtung: Ende 2015 brachten breite Proteste den NDR dazu, Naidoos Nominierung für den „European Song Contest“ (ESC) zurückzuziehen.

Prominente wie Jan Josef Liefers nahmen den Sänger in Schutz und setzten eine Solidaritätskampagne in Gang, Musikerfreunde wie Sarah Connor schwärmten in Interviews von seiner Musikalität. Naidoo zu verteidigen – das könnte diesmal ungleich schwieriger werden.

