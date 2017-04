Kunst zur Geisterstunde

Weiter Blick zur Langen Nacht: Das Industriedenkmal Adlerwerke im Gallusviertel kann am 6. Mai besichtigt werden. - Foto: Adlerwerke/ Nacht der Museen

Frankfurt/Offenbach - Magritte und Margarita, Lithographie und Live-Musik – geht das zusammen? Frankfurt und Offenbach liefern am Samstag, 6. Mai, bereits zum 18. Mal die Antwort. Von Eva-Maria Lill

Bei der „Nacht der Museen“ verschwimmt die Grenze zwischen Party und Hochkultur noch vor dem ersten Feierabendbier.

Wann gibt’s das schon: Menschenmassen schieben sich durch das Museum, Kinderschulter an Erwachsenenbrust, und alle starren gebannt auf Kunstobjekte. Bei der „Nacht der Museen“ dürfen Experten und Erstlinge Jahr für Jahr nach Anbruch der Dunkelheit auf Entdeckungsreise in Frankfurts und Offenbachs Ausstellungsräumen gehen. Am Samstag, 6. Mai, bereits zum 18. Mal.

Etwa 35 000 Besucher zieht das im Durchschnitt an – eine gigantische Kulturparty zwischen Kunsttempeln. Es gilt: Einmal 14 Euro bezahlen und dann von 19 bis 2 Uhr alle Angebote nutzen. Inbegriffen sind auch Shuttle-Busse, die zwischen Städel und Eisernem Steg sowie Frankfurt und Offenbach verkehren. Neu ist in diesem Jahr die Familienkarte (29 Euro). Sie gilt für zwei Erwachsene und eigene Kinder/Enkel unter 18 Jahren – auch ein ermäßigtes Ticket für Schüler und Studierende ist im Vorverkauf und an den Abendkassen erhältlich.

Rund 40 Häuser sind dabei, das Herz schlägt am Museumsufer, sagt Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). „Es ist die ideale Gelegenheit, unsere Orte kennenzulernen. Wir wollen Neulingen die Angst vor der Hochkultur nehmen, damit sie bei Tageslicht wiederkommen. In der Nacht hat das Museum etwas sehr Sinnliches.“ Dieser Vorsatz soll mit dem Schwerpunkt Gallusviertel gelingen. Das galt lange als sozialer Brennpunkt und ist nun, wie Hartwig betont, „eine hochinteressante, multikulturelle Durchmischung“. Zur Nacht der Museen öffnet die historische Galluswarte ebenso die Tür wie das Industriedenkmal Adlerwerke. Auf dem Gelände des Günes-Theaters können Mutige mit einem Sprung übers Feuer den Frühling begrüßen. Drumherum sorgen Buden und Bands für anatolische Heimeligkeit. Nebenan steigen diverse Jazz-Formationen in den Ring des Boxcamps und improvisieren gegen- und miteinander. Autor Wladimir Kaminer sorgt zu später Stunde nach einer Lesung für Stimmung an den Turntables.

Am Museumsufer ist etwa die am Vortag eröffnete Schau „Picknick-Zeit“ im Museum Angewandte Kunst zu sehen – im Park nebenan dürfen Decken ausgebreitet werden. Zu den Höhepunkten zählt auch die „Magritte“-Ausstellung in der Schirn und eine 90er-Jahre-Themen-Nacht im Kommunikationsmuseum – inklusive Wiederbelebungsversuch der Kultshow „Ruck Zuck“. Erstmals dürfen Besucher im 54. Stock des Main Tower ihre Nasen beim Blick auf die Skyline platt drücken.

Und dann Offenbach. „Bei uns ist das mit der Museumsauswahl ja etwas beschaulicher“, scherzt Kulturdezernent Felix Schwenke (SPD). Dabei haben gleich zwei von drei Häusern etwas zu feiern: Deutsches Ledermuseum („Linking Leather“) und Haus der Stadtgeschichte werden 100. Letzteres zeigt gemeinsam mit dem Klingspormuseum „Meisterwerke der Lithographie“. In Offenbach gehe es bei der Langen Nacht vor allem um Neues, betont Schwenke. Der Hafenplatz wird eingeweiht. Mit poetischem Songwriter-Pop von Mine und Hiphop von Akua Naru. „Auch bei uns haben Sie einen schönen Blick auf Frankfurts Skyline“, wirbt Schwenke. „Keine Angst, kommen Sie nach Offenbach, wir werden Sie nicht enttäuschen.“

‘ Infos und Programm: www.nacht-der-museen.de

