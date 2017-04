Oliver König und Alisa Weidinger (Foto) bilden gemeinsam mit Carolin Dittrich das pädagogische Trio des queeren Jugendzentrums Kuss41 an der Konstablerwache in Frankfurt.

Frankfurt - Mitten in Frankfurt schlägt ein regenbogenfarbenes Herz. An der Konstablerwache finden „queere“ Menschen zwischen 14 und 27 Schutz und Gleichgesinnte. Von Eva-Maria Lill

Seit sieben Jahren gibt es das Kuss41 – das einzig städtisch finanzierte Jugendzentrum seiner Art in Hessen. Was sich in dieser Zeit verändert hat – und warum der Ort noch immer gebraucht wird. Die Blicke stechen. Wer vor den Glasscheiben der Kurt-Schumacher-Straße 41 wartet, ist zum Starren freigegeben. Ein Mann schlendert vorbei, stockt. Dreht sich dreimal um, seine Augen huschen, bleiben hängen, als könnte er durch Kleidung röntgen. Dann schüttelt er den Kopf, stolpert ein bisschen beim Weitereilen. Wer hier wartet, fällt auf. Egal, welche Klamotten, welche Haare, welcher Körper.

Denn das Kuss41 verbirgt nicht, wer in den Räumen plaudert. „Leb dein Leben bunter“, klebt in Limonengrün an der Fassade. Darunter ein Banner. Asexuell steht darauf. Bi, Genderfluid. Vokabeln, die stutzen lassen. Das Kuss41 ist das einzig städtisch finanzierte Jugendzentrum für Queere in Hessen – also speziell für sexuell oder romantisch nicht hetero orientierte Menschen. Und alles andere als unsichtbar. Direkt an der Konstablerwache, neben einer Spielhalle. „Es geht darum, sich nicht verstecken zu müssen“, sagt Oliver König. Gemeinsam mit Alisa Weidinger und Carolin Dittrich stemmt er die pädagogische Arbeit des Jugendzentrums.

Vor sieben Jahren, am 13. April 2010, öffnete die Einrichtung für Jugendliche im Alter zwischen 14 und 27. Träger ist der Jugendverein our generation, finanziert wird es von der Stadt – als einziges Zentrum für Queere in Hessen. Deutschlandweit gibt es ungefähr acht dieser Art. „Frankfurt ist vorn dabei, was die Arbeit mit LGBTQIA* angeht“, erklärt König. Aber: „Leute starren immer wieder hemmungslos durch unsere Scheiben. Wie im Zoo“, sagt der 44-Jährige. In Abwesenheit wird schon mal dagegen gespuckt. Dennoch ist das Kuss41 ein Schutzraum. „Die meisten Besucher kennen die Blicke, die sie vor unserer Tür bekommen, auch von überall sonst“, verdeutlicht König. Optimismus angesichts der immer noch vorhandenen Vorurteile wäre daher übertrieben. „Sicher hat sich die Situation verbessert“, fügt Alisa Weidinger hinzu. Seit 2005 ist in Deutschland etwa ein Antidiskriminierungsgesetz in Kraft. Gleichgeschlechtlichen Paaren steht die „eingetragene Lebenspartnerschaft“ zu. „Trotzdem gibt es Nachholbedarf: Ehe ist verboten, ebenso Adoption“, schränkt die Pädagogin ein. „Viele sagen: Was habt ihr denn, es gibt die Gleichberechtigung, so ein Zentrum wie eures wird nicht mehr gebraucht. Der Alltag zeigt aber sehr oft, dass das so nicht stimmt.“

Beispiele gibt es genug. Auf der Zeil shoppen zwei Jungs. Käppi verkehrt herum, in der Hand aufgebauschte Tüten. Wie zufällig berühren sich ihre Arme. Einmal, zweimal. Ihre Finger streifen sich, ein vorsichtiger Druck. Sie lassen sofort wieder los, als die ersten Blicke prasseln. Einer schaut beschämt zur Seite, das Gesicht ganz rot. Keine Seltenheit. „Queere Jugendliche müssen sich oft unsichtbar machen, um keine dummen Sprüche zu kassieren“, sagt Weidinger. König ergänzt: „Sie müssen vierundzwanzig Stunden am Tag eine Rolle spielen. Im Kuss41 können sie ihren inneren Zensor ausschalten. In diesen vier Wänden die Freiheit erleben, die Heterosexuelle immer und überall genießen. Dieses ständige Verstellen ist sehr anstrengend. Viele machen sich das gar nicht bewusst.“

Es geht Freundschaft, vielleicht um Liebe. Das Kuss41 ist keine Sexualberatungsstelle. „Klar geben wir Antworten, wenn wir gefragt werden“, erklärt Weidinger. Vor allem ist das Kuss41 aber ein Raum, um Gleichgesinnte zu treffen und Gemeinsames zu erleben. Mit Bar, mit Billardtisch. Mit regenbogenbunten Sitzsäcken. Dazu gibt es verschiedene Angebote. Dienstags (18 bis 22 Uhr) und freitags (16 bis 23 Uhr) organisiert das Team ein lockeres Café. Alle vierzehn Tage, donnerstags, treffen sich Transgender, einmal im Monat Asexuelle und Aromantische. Mittwoch ist Projekttag, das reicht vom Lesezirkel über gemeinsames Kochen bis zu Open-Stage-Angeboten mit Livemusik – alles auf Initiative der Teilnehmer. Rund 150 besuchen das Kuss41 regelmäßig, davon sind 39 Prozent weiblich, 48 Prozent männlich und 13 Prozent weder noch. „Wir bestehen nicht darauf, dass sich Besucher zu einem der Begriffe bekennen“, hebt Weidinger hervor. „Wir fragen nach dem Namen, mit dem sie angesprochen werden wollen und achten auf eine genderneutrale Sprache.“

Den meisten Gästen helfe es jedoch enorm, eine Bezeichnung für die eigene Sexualität oder Identität zu finden. Es bedeute, an einem Platz angekommen zu sein, der mit Worten beschrieben werden kann. „Hier können die Jugendlichen so sein, wie sie wollen. Und wenn sie noch nicht genau wissen, was sie wollen, ist das auch nicht schlimm“, erklärt Weidinger. Für viele sei es am Anfang nicht leicht, das Kuss41 überhaupt zu betreten. „Es ist wie ein Geständnis an sich selbst“, sagt König. Daher gibt es auch einen Abholservice. Ein Mitarbeiter trifft sich mit dem Gast an einem neutralen Ort, gemeinsam fahren sie zur Konstablerwache. Einmal im Monat, samstags, 15 bis 18 Uhr, steht ein Einstiegstreffen auf dem Programm. Dann kommen auch viele Jugendliche aus Wiesbaden, Darmstadt – oder von weiter her. König und Weidinger betonen, wie dankbar sie der Stadt Frankfurt sind, dass sie das Zentrum finanziert. Zur Eröffnung und für einen Umbau 2015 griff das Land Hessen ebenfalls in die Tasche. „Ehrenamtliche Angebote sind nicht selten“, sagt König. „Es wäre aber schön, wenn sich noch mehr Städte für Einrichtungen wie das Kuss41 einsetzen würden.“ Denn: Gerade Jüngere können das Jugendzentrum nicht allein besuchen, ohne, dass ihre Eltern erfahren, wo sie hingehen. Für viele ein Hindernis. „Sie haben Angst, davor, sichtbar zu werden“, sagt König. „Und wollen doch einfach dazu gehören.“

Für die Zukunft wünschen sich die beiden Pädagogen, mehr Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen, „die ja noch mit einer ganz anderen Unfreiheit konfrontiert sind“, wie König sagt.

