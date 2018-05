Lärmpause am Abend abgeschaltet

Am Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Wiesbaden - Wegen Bauarbeiten an mehreren Rollwegen werden die Landungen am Frankfurter Flughafen in den späten Abendstunden neu organisiert. Dies hat zur Folge, dass die abendliche Lärmpause von 22 bis 23 Uhr voraussichtlich bis Ende November werktags ausfällt.