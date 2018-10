Land ehrt Ex-Präsident Gauck

Wiesbaden - Ex-Bundespräsident Joachim Gauck wird mit der Wilhelm-Leuschner-Medaille, der höchsten Ehrung des Landes Hessen, ausgezeichnet. „Er ist ein großer und mutiger Kämpfer für die Freiheit.

Und gerade in der momentanen politischen und gesellschaftlichen Situation sind seine Worte und sein Eintreten für die Freiheit aktueller denn je“, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU). Der 78-jährige Gauck erhält die Auszeichnung am 1. Dezember, dem Verfassungstag des Landes Hessen, in Wiesbaden.

Im vergangenen Jahr war der frühere hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU) geehrt worden. Dies war wegen seiner einstigen Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft sehr umstritten. Die Medaille geht seit 1965 an Persönlichkeiten, die sich nachhaltig für Demokratie, Freiheit und soziale Gerechtigkeit eingesetzt haben. Der frühere hessische Innenminister Leuschner (1890-1944) war als Widerstandskämpfer von den Nazis ermordet worden. J dpa

