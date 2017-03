Gewalttätiger Hundebesitzer verurteilt

Nicht jeder hält sich an Gebote, manche rasten gar aus, wenn man sie daran erinnert. Schriftzug auf einer Straße in Berlin.

Kassel - Nach einem handfesten Streit mit einem Forstmitarbeiter um das Anleinen von Hunden ist ein Mann mit der Revision gegen eine Bewährungsstrafe gescheitert. Das Landgericht Kassel verwarf diese gestern. Es bleibt bei einer vom Amtsgericht Korbach verhängten Bewährungsstrafe von acht Monaten.

Es ging um einen Vorfall im August 2015. Damals war der Angeklagte mit seinen Hunden in einem Wald unterwegs, als der Förster ihn bat, die Tiere anzuleinen. Daraufhin soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Das Amtsgericht hatte es in erster Instanz als erwiesen angesehen, dass der 60-Jährige mit einem Walkingstock auf den Förster eingeschlagen, ihm die Brille von der Nase gerissen und sie zerdrückt hatte. Der Förster erlitt eine Schädelprellung und weitere Verletzungen. Der Täter kassierte wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung und Sachbeschädigung eine Bewährungsstrafe. Mit der Entscheidung des Landgerichts ist diese nun rechtskräftig.

Der Hundebesitzer stritt die Vorwürfe gestern ab. Er sagte, der Förster sei auf ihn losgegangen, es habe einen kurzen Kampf um den Walkingstock gegeben, und er habe einen Tritt in den Unterleib gerade noch abwenden können. Der Vorsitzende Richter entgegnete: „Von einem Gerangel um den Stock war zuvor nie die Rede.“ Und eine gefährliche Körperverletzung sei keine Lappalie. „So geht es nicht“, betonte der Richter und ergänzte, der Angeklagte habe sich „wie ein bockiges, kleines Kind benommen“. (dpa)

