Landtagswahl: Infos, Ergebnisse und Kandidaten

Landtagswahl 2018: Die Hessen sind am 28. Oktober aufgerufen, ein neues Landesparlament zu wählen. Seit der letzten Landtagswahl regiert eine schwarz-grüne Koalition das Bundesland. Alle Infos zur Landtagswahl, den Spitzenkandidaten der Parteien und alle Ergebnissen finden Sie hier. Von Niels Britsch

Landtagswahl 2018: So hat Hessen gewählt

Auf dieser Seite finden Sie am Wahlabend alle aktuellen Ergebnisse zur Landtagwahl 2018:

Prozentuale Stimmenverteilung:

Gewinne und Verluste der Parteien:

Sitzverteilung im Parlament:

Ein Koalitionsrechner folgt.

Politischer Rückblick

Es war eine Premiere in Hessen und auch für ein Flächenbundesland in der Bundesrepublik, als nach der hessischen Landtagswahl 2013 eine Koalition aus CDU und Grünen die Landesregierung bildete. Zuvor hatte es in einem deutschen Bundesland nur im Stadtstaat Hamburg eine solche Koalition gegeben (von 2008 bis 2010).

Das schwarz-grüne Bündnis von Volker Bouffier (CDU) und Tarek Al-Wazir (Grüne) löste damals die Koalition von CDU und FDP ab, für die es nach der Wahl keine Mehrheit mehr im hessischen Landtag gab.

Alles zur Landtagswahl 2018 in Hessen

Die CDU hatte die Wahl zwar klar gewonnen, doch der damalige Koalitionspartner FDP stürzte in der Wählergunst ab und musste zeitweise gar um den Einzug in den Landtag bangen, da die Liberalen an der Fünfprozenthürde zu scheitern drohten. Nach einem Krimi am Wahlabend stand dann in der Nacht fest, dass die FDP gerade so den Einzug in den Landtag schafft. Knapp 4,4 Millionen Hessen waren damals wahlberechtigt, mehr als 3,2 Millionen Wähler gaben ihre Stimme ab, was einer Wahlbeteiligung von 73,2 Prozent entsprach. Insgesamt 18 Parteien traten an, hier finden Sie das Ergebnis der Landtagswahl 2013.

Landtagswahl 2013 in Hessen: Endgültiges Ergebnis (Zweitstimmen)

Partei Stimmen Prozent Sitze im Landtag CDU 1.199.633 38,3% 47 SPD 961.896 30,7% 37 Grüne 348.661 11,1% 14 Linke 161.488 5,2% 6 FDP 157.451 5% 6 AfD 126.906 4,1% Piraten 60.159 1,9% Freie Wähler 38.433 1,2% NPD 33.433 1,1% Die PARTEI 15.109 0,5% Republikaner 9360 0,3% ADd 4498 0,1% ÖDP 4024 0,1% AGP 2546 0,1% AVIP 2453 0,1% LUPe 1998 0,1% BüSo 1422 0,0% PSG 1311 0,0%

Wie bei der Bundestagswahl haben die Wähler auch bei der Landtagswahl in Hessen zwei Stimmen: Mit der Erststimme („Wahlkreisstimme“) entscheiden sie sich für den Direktkandidaten ihres Wahlkreises, mit der zweiten Stimme („Landesstimme“) für eine Partei. „Auf diese Weise sollen die Vorteile der beiden Wahlsysteme – der Mehrheitswahl und der Verhältniswahl – kombiniert werden“, heißt es auf der Homepage des Landeswahlleiters (mehr Informationen zum Wahlsystem finden Sie hier).

Zur hessischen Landtagswahl 2018 treten 23 Parteien an:

CDU - Christlich Demokratische Union

SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Grüne - Bündnis 90/Die Grünen

Die Linke

FDP - Freie Demokratische Partei

AfD - Alternative für Deutschland

Piraten

Freie Wähler

NPD - Nationaldemokratische Partei Deutschlands

Die PARTEI - Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative

ÖDP - Ökologisch-Demokratische Partei

Graue Panther

BüSo - Bürgerrechtsbewegung Solidarität

ADD - Allianz Deutscher Demokraten

Bündnis C - Christen für Deutschland

BGE - Bündnis Grundeinkommen

Die Violetten

LKR - Liberal-Konservative Reformer - Die Eurokritiker

Menschliche Welt

Die Humanisten

Gesundheitsforschung - Partei für Gesundheitsforschung

Tierschutzpartei

V-Partei3 - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer

Landtagswahl Hessen: Zahlen, Fakten und Wahlrecht

Hessen ist bei der Landtagswahl in 55 Wahlkreise unterteilt, das Parlament hat insgesamt 110 Sitze, die Wahlperiode des Landtags dauert fünf Jahre. 55 Abgeordnete werden im Wahlkreis direkt gewählt (Erststimme), weitere 55 Parlamentarier ziehen über die Landeslisten ihrer Parteien in den Landtag ein.

Auch in Hessen gibt es eine Fünfprozenthürde, kommt eine Partei landesweit nicht über fünf Prozent der Zweitstimmen, wird sie nicht im Landtag vertreten sein. Einzige Ausnahme: Sollte ein Direktkandidat einen Wahlkreis gewinnen, zieht er auf jeden Fall in den Landtag ein, unabhängig vom Landesergebnis seiner Partei, auch unabhängige Direktkandidaten dürfen in den Wahlkreisen antreten.

Wir stellen Direktkandidaten der Wahlkreise in Stadt und Kreis Offenbach sowie der Stadt Frankfurt vor. Außerdem können Sie bei uns nachlesen, zu welchem Wahlkreis Ihre Heimatkommune gehört:

- Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 43 (Stadt Offenbach)

- Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 45 (Dietzenbach, Heusenstamm, Obertshausen, Mühlheim)

- Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 44 (Dreieich, Langen, Egelsbach und Neu-Isenburg)

- Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 46 (Rodgau, Rödermark, Seligenstadt, Mainhausen, Hainburg)

- Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 41 (Hanau, Großkrotzenburg, Maintal, Erlensee, Niederdorfelden)

- Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 52 (u.a. Babenhausen, Dieburg, Eppertshausen und Münster)

- Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 34 (Frankfurt I, u.a. Höchst)

- Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 35 (Frankfurt II, u.a. Bockenheim)

- Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 36 (Frankfurt III, u.a. Innenstadt und Altstadt)

- Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 37 (Frankfurt IV, u.a. Sachsenhausen und Oberrad)

- Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 38 (Frankfurt V, u.a. Bornheim)

- Kandidaten und Ergebnisse aus dem Wahlkreis 39 (Frankfurt VI, u.a. Fechenheim und Bergen-Enkheim)

Landtagswahl Hessen: Umfragen und Spitzenkandidaten

Laut aktuellen Umfragen (Stand Mitte September) reicht es derzeit nicht für eine Neuauflage der schwarz-grünen Koalition. Außerdem steht die AfD kurz davor, erstmals in den hessischen Landtag einzuziehen.

Um ihrem Wahlkampf ein Gesicht zu geben, treten die Parteien mit Spitzenkandidaten an. Das sind die Kandidaten der Parteien, die laut aktuellen Umfragen in den Landtag einziehen:

Für die CDU wird Volker Bouffier antreten, der seit 2010 Ministerpräsident Hessens ist.

wird antreten, der seit 2010 Ministerpräsident Hessens ist. Die SPD wird von Thorsten Schäfer-Gümbel vertreten. Der 48-Jährige trat schon bei den Landtagswahlen 2009 und 2013 an.

wird von vertreten. Der 48-Jährige trat schon bei den Landtagswahlen 2009 und 2013 an. Die Grünen schicken, wie bei ihnen üblich, eine Doppelspitze in den Wahlkampf: Tarek Al-Wazir (derzeit stellvertretender Ministerpräsident) und Priska Hinz (Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft).

schicken, wie bei ihnen üblich, eine Doppelspitze in den Wahlkampf: (derzeit stellvertretender Ministerpräsident) und (Ministerin für Umwelt und Landwirtschaft). Als Spitzenkandidat der FDP tritt René Rock an. Er ist Vorsitzender der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag, in dem er seit 2008 Abgeordneter ist.

tritt an. Er ist Vorsitzender der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag, in dem er seit 2008 Abgeordneter ist. Bei den Linken stehen seit dem 28. April Janine Wissler (seit 2008 Abgeordnete im Hessischen Landtag) und Jan Schalauske (seit 2014 Landesvorsitzender der Linken in Hessen) als Kandidaten fest.

stehen seit dem 28. April (seit 2008 Abgeordnete im Hessischen Landtag) und Jan Schalauske (seit 2014 Landesvorsitzender der Linken in Hessen) als Kandidaten fest. Die AfD hat den Mediziner Rainer Rahn als Kandidat gewählt. Davor war die Partei noch nie im Hessischen Landtag vertreten.

Landtagswahl 2013 in Bildern

