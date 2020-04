Corona-Impfstoff hat Priorität: Wie das Paul-Ehrlich-Institut in der Krise gegen das Virus arbeitet

Kampf gegen Corona: Auch am Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gelten besondere Bestimmungen während der Pandemie.

Coronavirus* legt Leben in Hessen lahm

Für das Paul-Ehrlich-Institut in Langen hat ein Corona-Impfstoff* Priorität

Wie arbeitet das Institut während der Corona-Krise?

Langen – Dass die Forscher ihre Arbeit weiterführen können, ist aber auch besonders wichtig – denn das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel aus Langen ist an der Erforschung geeigneter Impfstoffkonzepte gegen das neuartige Coronavirus beteiligt und begleitet die Produkt-Entwicklungen wissenschaftlich und regulierend bis zu deren Zulassung.

Langen: Kampf gegen das Coronavirus – Paul-Ehrlich-Institut arbeitet gegen die Krankheit

Damit das PEI seine Aufgaben auch weiterhin erfüllen kann, gibt es einen internen Pandemieplan, der den Schutz der Mitarbeiter sowie die Arbeits- und Funktionsfähigkeit des Instituts sicherstellt, wie der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Professor Klaus Cichutek, mitteilt. „Praktisch bedeutet dies derzeit, dass regelmäßig Krisenstäbe tagen und die Mitarbeiter abhängig von ihren Aufgaben mobil oder im Institut unter Einhaltung der allgemein empfohlenen Schutzmaßnahmen arbeiten“, sagt Cichutek.

Schon frühzeitig habe das PEI zudem auf Gruppenmeetings und Dienstreisen verzichtet, um das Infektionsrisiko zu minimieren. „Dieser Pandemieplan wird selbstverständlich entsprechend der Gefahrenlage permanent angepasst und die jeweilige Risikostufe aktiviert“, erklärt Cichutek weiter.

Durch diese Vorkehrungen werde sichergestellt, dass das Bundesinstitut im Neurott weiter seine Forschung zum Coronavirus betreiben, aber vor allem seinen regulatorischen Aufgaben nachgehen kann. Viele andere Arbeiten, auch in der experimentellen Forschung, sind aufs Erste eingestellt oder reduziert worden. Das Bundesinstitut überwacht die Arzneimittelsicherheit, bearbeitet und bewertet Zulassungsunterlagen (auch in Gremien der Europäischen Arzneimittelagentur) sowie Anträge auf die Genehmigung klinischer Prüfungen von Impfstoffen – also die Tests an freiwilligen Personen, bevor Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel zugelassen werden.

Paul-Ehrlich-Institut in Langen: Coronavirus-Impfstoff hat Priorität

Priorität hat derzeit natürlich die Begleitung der Impfstoff- und Therapieentwicklung gegen das neuartige Coronavirus – die Experten sprechen von SARS-CoV-2 beziehungsweise der Infektionskrankheit Covid-19.

Das PEI berät akademische und industrielle Antragsteller zur Entwicklung von Impfstoffen und betreibt eigene Forschung für die schnelle Bereitstellung. Aktuell steht es in engem Kontakt zu den global agierenden Arzneimittelbehörden und zur Weltgesundheitsorganisation WHO und berät Unternehmen, die Impfstoffe und biomedizinische Therapeutika gegen den neuen Erreger entwickeln. Hierzulande forschen die beiden Biotech-Unternehmen CureVac und die Mainzer Biontech AG sowie akademische Entwickler des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung DZIF an einem Coronavirus-Impfstoff.

Kampf gegen das Coronavirus in Langen: „Arbeitsvolumen am Paul-Ehrlich-Institut extrem hoch“

Für die Genehmigung der klinischen Prüfungen dieser neuen Impfstoffe in Deutschland ist das Paul-Ehrlich-Institut zuständig. Weltweit gibt es laut WHO mehr als 50 Entwicklungsprojekte für einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus, über die die Bundesbehörde informiert ist. Das PEI berät zudem die Fachöffentlichkeit sowie die Krisenstäbe und Institutionen von Bund und Ländern.

„Während in der aktuellen Pandemie derzeit viele Unternehmen ihre Aktivitäten herunterfahren, ist das Arbeitsvolumen am Paul-Ehrlich-Institut extrem hoch“, sagt Cichutek. Anträge für die klinische Prüfung von Impfstoffen und Arzneimitteln gegen SARS-CoV-2 werden derzeit in Langen mit höchster Priorität – in einem speziellen Prüfverfahren wie dem „Rolling Review“ oder nach Vorprüfung – bearbeitet: Dabei beginnt das PEI schon mit der Prüfung, wenn Unterlagen zu einem Impfstoff noch nicht komplett sind.

VON JULIA RADGEN

