Das entsetzt nicht nur Tierfreunde: Hamster mit tiefen Wunden

Eine Spaziergängerin hat vergangenen Donnerstagabend im Mühltal (an den Sitzkieselsteinen) zwei ausgesetzte Zwerghamster mit blutenden Wunden gefunden.

Langen – Die Tiere befanden sich in einem blauen Plastikkasten, an dem ein Zettel angebracht war, der besagte, dass der Inhalt zu verschenken wäre. Dies berichtet jetzt der Tierschutzverein Langen. Die Tierärztin des Vereins übernahm umgehend die Versorgung. Hamster sind laut Tierschutzverein grundsätzlich Einzelgänger und sollten auf keinen Fall in Gefangenschaft in Gruppen gehalten werden. So hatten sich die beiden Zwerghamster eindeutig gegenseitig verletzt. Nicht selten enden solche Revierkämpfe tödlich.

+ Skrupellos: Diesen Zettel hat ein Unbekannter auf dem Kasten mit den Hamstern hinterlassen. © p

Mittlerweile sind die Hamsterdamen im Tierheim Dreieich untergekommen und auf dem Weg der Besserung. Eine der beiden präsentiert sich bereits auf den Facebook-Seiten zur Vermittlung. „Auch wenn Tierhalter überfordert sind, ist Aussetzen keine Lösung“, sagt Tina Sewing vom Tierschutzverein. Sie wünscht sich, dass sich Menschen bereits vor der Anschaffung eines Tieres beraten lassen, ob es zu ihnen passt. Das Aussetzen eines Tieres ist strafbar. Eventuelle Zeugen werden um entsprechende Hinweise gebeten. Weitere Infos: tierschutz-langen.de

